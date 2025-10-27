Ο Ζελένσκι συμφωνεί σε κατάρτιση σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο – Ζητά όπλα από τις ΗΠΑ και πίεση προς Πούτιν

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν να συνεργασθούν το επόμενο δεκαήμερο για την κατάρτιση σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε στον ιστότοπο Axios ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εφαρμογή εκεχειρίας επί των σημερινών γραμμών του μετώπου.

«Μερικά σημεία συνοπτικά. Σαν σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Αποφασίσαμε να εργαστούμε επ’ αυτού την επόμενη εβδομάδα ή δεκαήμερο», δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από το Axios.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρόκειται για «μερικά σύντομα σημεία», ένα απλό πλαίσιο για μια εκεχειρία, που μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για συνομιλίες με τη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι συμφωνήθηκε να ξεκινήσει η επεξεργασία του σχεδίου μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή το πολύ σε δέκα ημέρες, σε συνεργασία με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία – με στόχο να ασκήσει πίεση επί της Ρωσίας για συνομιλίες – ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να χρειάζεται στρατιωτική ενίσχυση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να διατηρήσει την πίεση προς τη Μόσχα.

Κατά τον Ζελένσκι, η επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων στη Ρωσία από τον Τραμπ αποτελεί θετική εξέλιξη, αλλά δεν αρκεί για να σταματήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Εκτίμησε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να προσέλθει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις χωρίς συνδυασμένη πίεση, μέσω κυρώσεων και στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας για πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους. Τόνισε, πάντως, ότι τα όπλα αυτά δεν θα ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν αμέσως, αρκεί η ύπαρξή τους για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και να φέρουν τον Πούτιν στο τραπέζι των συνομιλιών.

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε τις διεθνείς διπλωματικές εξελίξεις, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ θα οδηγήσει σε περιορισμό της κινεζικής εξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο — κάτι που θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τα ρωσικά έσοδα και θα ενίσχυε τις πιέσεις προς το Κρεμλίνο.

