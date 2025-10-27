search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 23:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 14:36

Ο Ζελένσκι συμφωνεί σε κατάρτιση σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο – Ζητά όπλα από τις ΗΠΑ και πίεση προς Πούτιν

27.10.2025 14:36
zelenski 776- new

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν να συνεργασθούν το επόμενο δεκαήμερο για την κατάρτιση σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε στον ιστότοπο Axios ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εφαρμογή εκεχειρίας επί των σημερινών γραμμών του μετώπου.

«Μερικά σημεία συνοπτικά. Σαν σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Αποφασίσαμε να εργαστούμε επ’ αυτού την επόμενη εβδομάδα ή δεκαήμερο», δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από το Axios.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρόκειται για «μερικά σύντομα σημεία», ένα απλό πλαίσιο για μια εκεχειρία, που μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για συνομιλίες με τη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι συμφωνήθηκε να ξεκινήσει η επεξεργασία του σχεδίου μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή το πολύ σε δέκα ημέρες, σε συνεργασία με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία – με στόχο να ασκήσει πίεση επί της Ρωσίας για συνομιλίες – ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να χρειάζεται στρατιωτική ενίσχυση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να διατηρήσει την πίεση προς τη Μόσχα.

Κατά τον Ζελένσκι, η επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων στη Ρωσία από τον Τραμπ αποτελεί θετική εξέλιξη, αλλά δεν αρκεί για να σταματήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Εκτίμησε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να προσέλθει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις χωρίς συνδυασμένη πίεση, μέσω κυρώσεων και στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας για πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους. Τόνισε, πάντως, ότι τα όπλα αυτά δεν θα ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν αμέσως, αρκεί η ύπαρξή τους για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και να φέρουν τον Πούτιν στο τραπέζι των συνομιλιών.

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε τις διεθνείς διπλωματικές εξελίξεις, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ θα οδηγήσει σε περιορισμό της κινεζικής εξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο — κάτι που θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τα ρωσικά έσοδα και θα ενίσχυε τις πιέσεις προς το Κρεμλίνο.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Δεν τη βγάζει την τετραετία ο Μερτς, πιστεύουν οι Γερμανοί

Ο «διακεκριμένος αστυνομικός», ο «όμορφος θείος» και ο «καθηγητής»: Πώς στήθηκε η μεγαλύτερη ψηφιακή παγίδα εκβιασμού της ιταλικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ

Μπριζίτ Μακρόν: Ξεκινά η δίκη των 10 ατόμων που ισχυρίστηκαν ότι είναι άνδρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

trump si tzinpingk – new
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

yamal spiti pike
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να δώσει 11 εκατ. ευρώ για το παλιό σπίτι των Πικέ και Σακίρα (Video)

hamas omiroi
ΚΟΣΜΟΣ

 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 23:54
fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

trump si tzinpingk – new
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

1 / 3