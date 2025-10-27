Πυρηνικός τρόμος: «Απελευθέρωση» 34 τόνων πλουτωνίου φέρνει στη Ρωσία η αποχώρησή της από τη συμφωνία με ΗΠΑ – Η εκτόξευση του «αθέατου» Burevestnik και η Βόρεια Κορέα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε τη Δευτέρα νόμο που τερματίζει μια ήδη ανενεργή συμφωνία διάθεσης πλουτωνίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είχε ως στόχο να αποτρέψει και τις δύο πλευρές από την κατασκευή περισσότερων πυρηνικών όπλων.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι σχέσεις μεταξύ του Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν ψυχρανθεί, καθώς ο τελευταίος έχει εκφράσει την έντονη απογοήτευσή του για τον Ρώσο ομόλογό του επειδή αρνήθηκε να αποδεχθεί μια εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια για μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι θα ήταν «χάσιμο χρόνου» και απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει γνώμη, εκτός εάν ο Ρώσος ηγέτης έδειχνε πρόθυμος για μια συμφωνία.

Η Συμφωνία Διαχείρισης και Διάθεσης Πλουτωνίου, η οποία υπογράφηκε το 2000 και τροποποιήθηκε το 2010, δέσμευε τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να μειώσουν τα τεράστια αποθέματα πλουτωνίου της εποχής του Ψυχρού Πολέμου κατά 34 μετρικούς τόνους η καθεμία και να τα χρησιμοποιήσουν για πυρηνική ενέργεια.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι η συμφωνία θα εξαλείψει το υλικό που απαιτείται για την παραγωγή του ισοδύναμου περίπου 17.000 πυρηνικών όπλων.

Ο Πούτιν είχε ήδη αναστείλει τη συμμετοχή της Ρωσίας στη συμφωνία το 2016, όταν οι σχέσεις με τον προκάτοχο του Τραμπ, Μπαράκ Ομπάμα, ήταν κακές.

Ο νόμος που υπέγραψε ο Πούτιν τη Δευτέρα, ο οποίος εγκρίθηκε από τους Ρώσους νομοθέτες νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποτελεί επίσημη καταγγελία της συμφωνίας. Τώρα ενδεχομένως τα αποθέματα πλουτωνίου να κατευθυνθούν στο στρατιωτικό απόθεμα της Ρωσίας.

Οι δυτικοί ηγέτες κατηγορούν τη Ρωσία για πυρηνική επιθετικότητα από τότε που ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Μέρες μετά την έναρξη της εισβολής, ο Πούτιν έθεσε τις πυρηνικές του δυνάμεις σε υψηλή ετοιμότητα και πέρυσι, ο Ρώσος ηγέτης υπέγραψε διάταγμα που μείωνε το όριο χρήσης πυρηνικών όπλων.

Από το αρχιπέλαγος Νόβαγια Ζεμλιά εκτόξευσε η Ρωσία τον νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο Burevestnik

Την ίδα ώρα, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι η δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik («Θαλασσοβάτης») που πραγματοποίησε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα έγινε από το αρχιπέλαγος της Novaya Zemlya (Νόβαγια Ζεμλιά – Νέα Γη) στην θάλασσα του Μπάρεντς.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Skyfall (Burevestnik) από την Νέα Γη», ανέφερε με δήλωσή του που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters ο αντιναύαρχος Νιλς Αντρέας Στενσοένς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νορβηγίας.

Владимир Путин сообщил о успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».



По его словам, эти ракеты с ядерной энергетической установкой являются уникальными и не имеют аналогов в мире.



"Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты"

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος(SSC-X-9 Skyfall, σύμφωνα με την κωδική ονομασία του ΝΑΤΟ) μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

Οι σχέσεις Ρωσίας – Βόρειας Κορέας εξελίσσονται όπως αναμενόταν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα στο Κρεμλίνο με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι και δήλωσε πως οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν».

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, επισημαίνοντας ότι «στο Πεκίνο, συζητήσαμε λεπτομερώς για τις σχέσεις μας και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Όλα βαίνουν βάσει του σχεδίου, με τον καλύτερο τρόπο».

Παράλληλα, ζήτησε από την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας να μεταφέρει τις ευχές του στον ηγέτη της χώρας.

