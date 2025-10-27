search
27.10.2025 21:11

Πολάκης: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου»

27.10.2025 21:11
pavlos-polakis

Θέση για την απουσία των περισσότερων αρχηγών των κομμάτων της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου πήρε ο Παύλος Πολάκης, απαντώντας στον Ανδρέα Δρυμιώτη.

«Το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας», δήλωσε σχετικά ο Ανδρέας Δρυμιώτης, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να του απαντά με μία ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτησή του.

«Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του» Διονύση Σαββόπουλου, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Πολάκης, προσθέτοντας ότι «Ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα αποστράφηκε».

Πολάκη για Δρυμιώτη: Mοναδικό καταφύγιο της κυβέρνησης της ΝΔ, η επιστροφή στον εμφυλιοπολεμικό ακροδεξιό λόγο

«Όταν η σαπίλα και η μπόχα από τα σκάνδαλα και το φαγοπότι δημόσιου χρήματος του ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ έχει δηλητηριάσει και τον αέρα που αναπνέουμε!!

Όταν δεξιοί σιχτιρίζουν τον Μητσοτάκη, τον Άδωνη, το Βορίδη κλπκλπ!!

ΤΟΤΕ το μοναδικό καταφύγιο της κυβέρνησης της ΝΔ της και καλά “νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς”, είναι η επιστροφή στον εμφυλιοπολεμικό ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ λόγο του τύπου: “οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες”!!!!!!!

Γιατί δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου λέει… Βρε ουστ από δω, ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ, των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ!! Καλά κάναμε και δεν πήγαμε! Ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα αποστράφηκε. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ!!

Υγ. στη φωτό θυμίζω την τελευταία φορά που ασχολήθηκα – μετά από αισχρή πρόκληση – με τον εκλιπόντα!», έγραψε ο Παύλος Πολάκης στο Facebook.

