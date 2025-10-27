Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι δικαιούχοι θα πάνε στα ATM το απόγευμα

Ολοκληρώνονται σήμερα (27/10) το απόγευμα οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου φέρνουν τυς δικαιούχους στα ATM λίγες μέρες νωρίτερα.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου καταβάλλονται οι συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ενώ

καταβάλλονται οι συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ενώ την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών.

Τα χρήματα, ως γνωστόν, πιστώνονται στους λογαριασμούς τον δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Ήδη λοιπόν, η πρώτη κατηγορία συνταξιούχων από τα τέως ταμεία μη μισθωτών πληρώθηκε από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (24/10), καθώς μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο.

Σήμερα (27/10) είναι η σειρά των περίπου 1,7 εκατ. δικαιούχων από τα τέως ταμεία μισθωτών, καθώς λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας (27/10).

Πιο αναλυτικά σήμερα πληρώνουν τα εξής Ταμεία:

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Δημόσιο

Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Πυροσβεστικό Σώμα (προσωρινές συντάξεις)

ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ – ΗΣΑΠ

ΔΕΗ

ΟΤΕ

Επικουρικές συντάξεις Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

