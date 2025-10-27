search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

27.10.2025 07:27

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι δικαιούχοι θα πάνε στα ATM το απόγευμα

27.10.2025 07:27
syntaxeis_new

Ολοκληρώνονται σήμερα (27/10) το απόγευμα οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου φέρνουν τυς δικαιούχους στα ATM λίγες μέρες νωρίτερα.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου καταβάλλονται οι συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ενώ
  • την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών.

Τα χρήματα, ως γνωστόν, πιστώνονται στους λογαριασμούς τον δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Ήδη λοιπόν, η πρώτη κατηγορία συνταξιούχων από τα τέως ταμεία μη μισθωτών πληρώθηκε από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (24/10), καθώς μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο.

Σήμερα (27/10) είναι η σειρά των περίπου 1,7 εκατ. δικαιούχων από τα τέως ταμεία μισθωτών, καθώς λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας (27/10).

Πιο αναλυτικά σήμερα πληρώνουν τα εξής Ταμεία:

  • ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Δημόσιο
  • Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Πυροσβεστικό Σώμα (προσωρινές συντάξεις)
  • ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ – ΗΣΑΠ
  • ΔΕΗ
  • ΟΤΕ
  • Επικουρικές συντάξεις Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

