Στο Σύνταγμα ξανά ο Πάνος Ρούτσι – Κεράκια, τραγούδια και προσκλητήριο νεκρών στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών (Video)

Το άτυπο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, που τις τελευταίες ώρες είναι ανάμεσα στις δυο εξέδρες που έχουν στηθεί για την αυριανή μαθητική παρέλαση, επισκέφθηκε προ ολίγου ο Πάνος Ρούτσι.

Ο Ρούτσι έφτασε στο σημείο λίγο πριν τις έντεκα το βράδυ, δεν έκανε κάποια δήλωση και συνομιλεί με τους πολίτες και τα μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους» που βρίσκονται στο μνημείο και παίζουν μουσική.

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή του δήλωση ζήτησε από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές να μην επιβληθούν με βία και να προστατευτούν οι νέοι που φροντίζουν ολημερίς το μνημείο για τα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι οι συγγενείς θα δίνουν καθημερινά το «παρών».

Με το προσκλητήριο νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών και μια σιγή 57 δευτερολέπτων εις μνήμην των θυμάτων κορυφώθηκε μια ακόμη συνάθροιση πολιτών μπροστά στο μνημείο με τα ονόματα που έχει στηθεί στη Βουλή.

Από την ομάδα «Μέχρι Τέλους» υπογραμμίστηκε ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που βρίσκονται μπροστά στη Βουλή και πως ήταν σημαντική η παρουσία όσων βρίσκονται απόψε στο σημείο. Παράλληλα, τονίστηκε ότι δεν είχαν καλέσει σε συγκέντρωση απόψε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι αποσκοπούσαν ενδεχομένως σε προβοκάτσια.

