search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 23:07

Στο Σύνταγμα ξανά ο Πάνος Ρούτσι – Κεράκια, τραγούδια και προσκλητήριο νεκρών στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών (Video)

27.10.2025 23:07
panos routsi suntagma

Το άτυπο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, που τις τελευταίες ώρες είναι ανάμεσα στις δυο εξέδρες που έχουν στηθεί για την αυριανή μαθητική παρέλαση, επισκέφθηκε προ ολίγου ο Πάνος Ρούτσι.

Ο Ρούτσι έφτασε στο σημείο λίγο πριν τις έντεκα το βράδυ, δεν έκανε κάποια δήλωση και συνομιλεί με τους πολίτες και τα μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους» που βρίσκονται στο μνημείο και παίζουν μουσική.

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή του δήλωση ζήτησε από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές να μην επιβληθούν με βία και να προστατευτούν οι νέοι που φροντίζουν ολημερίς το μνημείο για τα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι οι συγγενείς θα δίνουν καθημερινά το «παρών».

Με το προσκλητήριο νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών και μια σιγή 57 δευτερολέπτων εις μνήμην των θυμάτων κορυφώθηκε μια ακόμη συνάθροιση πολιτών μπροστά στο μνημείο με τα ονόματα που έχει στηθεί στη Βουλή.

Από την ομάδα «Μέχρι Τέλους» υπογραμμίστηκε ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που βρίσκονται μπροστά στη Βουλή και πως ήταν σημαντική η παρουσία όσων βρίσκονται απόψε στο σημείο. Παράλληλα, τονίστηκε ότι δεν είχαν καλέσει σε συγκέντρωση απόψε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι αποσκοπούσαν ενδεχομένως σε προβοκάτσια.

Διαβάστε επίσης:

Τα «κόλπα» των εφήβων για να μπαίνουν στα μπαρ: «Κατεβάζουν» πλαστές ταυτότητες για να αγοράζουν αλκοόλ

Αδιανόητο περιστατικό στη Γλυφάδα: Άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα χτύπησε 70χρονη στο κεφάλι με πέτρα

Ηράκλειο: Συνελήφθη 59χρονος για βιασμό 32χρονης – Επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dallas airport 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πάνω από 4.300 καθυστερήσεις πτήσεων λόγω του shutdown – Πιέσεις στους βουλευτές να λύσουν το αδιέξοδο του προϋπολογισμού

sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

trump si tzinpingk – new
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:37
dallas airport 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πάνω από 4.300 καθυστερήσεις πτήσεων λόγω του shutdown – Πιέσεις στους βουλευτές να λύσουν το αδιέξοδο του προϋπολογισμού

sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

1 / 3