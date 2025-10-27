Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του.
Ειδικότερα, το δυστύχημα έγινε στη Λεωφόρο Αθηνών λίγο μετά τις 20:00, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλο, σύμφωνα με το voria.gr. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 23χρονος οδηγός της μηχανής.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.
Διαβάστε επίσης:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης – Στους 9 οι προφυλακιστέοι
Πυροβολισμοί στη Κρήτη στη διάρκεια γιορτής με έναν νεκρό
Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.