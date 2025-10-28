28η Οκτωβρίου: «Έπεσαν» οι 21 κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό – Έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη (Video)

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήνα ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6:47 το πρωί. Ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα της εθνικής επετείου.

Έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

Στις 08:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Όσοι βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον Ιερό Βράχο παρακολούθησαν τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς να υψώνουν στον ιστό τη σημαία και άκουσαν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

