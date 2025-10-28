search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

28.10.2025 08:19

28η Οκτωβρίου: «Έπεσαν» οι 21 κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό – Έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη (Video)

28.10.2025 08:19
kanoniovolismoi (1)

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήνα ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6:47 το πρωί. Ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα της εθνικής επετείου.

Έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

Στις 08:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη (Βίντεο)

Όσοι βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον Ιερό Βράχο παρακολούθησαν τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς να υψώνουν στον ιστό τη σημαία και άκουσαν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

rantoy-new
LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Ρώτησα το ChatGPT για μένα και είχε μια εικόνα που ούτε εγώ την είχα

kwnstantopoulou_santa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίνηση με νόημα: Με την Αλεξάνδρα Σάντα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα (Video)

climate central (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Climate Central: Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το περιθώριο ρεκόρ στους Μαραθώνιους

KWSTIS XATZHDAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χατζηδάκης: Συγκίνηση και περηφάνια για τον πατέρα του που τραυματίστηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

ANTONIS_SAMARAS_1909
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: «Πριν 85 χρόνια ο λαός είπε ΟΧΙ στην υποταγή»

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

opekepe_kaimakamis_0910_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο... επιδοτούμενος αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης - Για εξόφθαλμη ομολογία σύγκρουσης συμφερόντων μιλά η αντιπολίτευση

