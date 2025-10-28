28η Οκτωβρίου: Πρεμιέρα για νέα οπλικά συστήματα στη στρατιωτική παρέλαση 

Νέα οπλικά συστήματα και μέσα σύγχρονης τεχνολογίας, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Στην τελετή αποφοίτησης των νέων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος παρέδωσε στον καθένα το ξίφος του Έλληνα Αξιωματικού.

Από την Σχολή αποφοίτησαν 79 Αξιωματικοί που θα ενισχύσουν το ιατρικό, το νομικό και το οικονομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με μηνύματα για την διαφύλαξη της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρει ότι η «Ατζέντα 2030» αποτελεί το σύγχρονο μακρύ δόρυ των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες με νέα μέσα, ανά πάσα στιγμή προασπίζουν την ασφάλεια της χώρας.

Απευθυνόμενος στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ορόσημο της εθνικής μας συνέχειας».

«Οι Εθνικές Επέτειοι και οι παρελάσεις», επισημαίνει, «αποκτούν αξία όταν λειτουργούν ως μηχανισμοί προβολής του Ιστορικού Παραδείγματος και του Εθνικού Αφηγήματος».

«Αυτό που τιμάμε σήμερα είναι η επιλογή στάσης ζωής και εθνικής αξιοπρέπειας», ξεκαθαρίζει. «Πριν από 85 χρόνια, οι πρόγονοί μας τοποθετήθηκαν κάθετα απέναντι στον επελαύνοντα Φασισμό και Ναζισμό, πέραν κάθε συσχετισμού και ρεαλισμού. Διατυπώθηκε, με το “ΟΧΙ”, η βούληση του Έθνους να παραμείνει ελεύθερο, υπερασπιζόμενο τις αξίες που καθοδηγούν διαχρονικά την εθνική μας πορεία», υπογραμμίζει.

«Εκφράστηκε», συμπληρώνει, «η συλλογική θέληση αντίστασης. Και κατέθεσαν πολλοί από τους προγόνους μας, το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους, ως τίμημα αυτής της στάσης και αυτής της απόφασης».

«Ο Ελληνικός λαός με συναίσθηση της ιστορικής του συνέχειας, θα επαναδιατυπώνει το “ΟΧΙ” ως αυτονόητη απάντηση στις προσπάθειες αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και των προβλεπόμενων από το διεθνές δίκαιο κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», προσθέτει.

«Στη βάση αυτής της αντίληψης, η πατρίδα μας πορεύεται με πυξίδα: τιμά το παρελθόν και διαμορφώνει το μέλλον», αναφέρει.

«Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Οι καιροί που έρχονται είναι αδυσώπητοι. Για να μπορέσει η Ελλάς να διατυπώσει αυτόνομο εθνικό λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εθνική δύναμη αποτροπής», αναλύει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

