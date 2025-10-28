IDEAL Holdings: Αναθέτει στην Πειραιώς Χρηματιστηριακή πρόγραμμα αγοράς έως 250.000 ιδίων μετοχών

Την ανάθεση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών στην Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ανακοίνωσε η IDEAL Holdings A.E. στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου επαναγοράς έως 250.000 μετοχών, αξίας μέχρι 1,6 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση υλοποιεί την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2025 και ακολουθεί την ανακοίνωση του προγράμματος στις 13 Ιουνίου 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Οκτωβρίου 2025, όρισε την Πειραιώς Χρηματιστηριακή ως Κύριο Ανάδοχο του προγράμματος, ο οποίος θα ενεργεί με πλήρη διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό της εταιρείας.

Το πρόγραμμα θα εκτελείται από τις 29 Οκτωβρίου 2025 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026, με αγορές μέχρι 250.000 ιδίων μετοχών ή μέχρι συνολικής αξίας 1,6 εκατ. ευρώ, όποιο όριο επιτευχθεί πρώτα, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, χωρίς οποιαδήποτε καθοδήγηση ή συντονισμό από την εταιρεία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες παραμέτρους τιμής και όγκου.

Η κατώτατη τιμή αγοράς έχει οριστεί σε 4,00 ευρώ ανά μετοχή και η ανώτατη σε 9,00 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες, δηλαδή έως τις 4 Ιουνίου 2027.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η IDEAL Holdings δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 5.600.392 μετοχές. Σήμερα, η εταιρεία κατέχει 1.976.983 ίδιες μετοχές (3,53% του συνόλου). Με την ολοκλήρωση της ανάθεσης και την αγορά όλων των προγραμματισμένων μετοχών, η συμμετοχή της εταιρείας θα φτάσει έως τις 2.226.983 μετοχές, ή 3,9765% του συνόλου.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της ρευστότητας και της χρηματιστηριακής διαχείρισης, αξιοποιώντας το πλαίσιο των ιδίων μετοχών χωρίς να υπερβαίνει τα θεσμικά όρια συμμετοχής.

Διαβάστε επίσης:

Η Nexi για το μέλλον των πληρωμών: από το acquiring στα «οικοσυστήματα αξίας»

Νέα εποχή στη Comsys με τον Βαγγέλη Χατζηγεωργίου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Factory Acceptance Tests της METLEN Technologies για τη φρεγάτα FDI Νο 5