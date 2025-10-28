Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Έπιασε τη σύντροφο του από τον λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο

Συνελήφθη 24χρονος Σουδανός, που ξυλοκόπησε άγρια την 38χρονη Σομαλή σύντροφό του σε ξενοδοχείο της Κρήτης.

Το ζευγάρι εργάζεται σε ξενοδοχείο στην Χερσόνησο. Για άγνωστο λόγο χθες το βράδυ άρχισαν να καβγαδίζουν, με τον 24χρονο να γίνεται βίαιος.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία έφτασε στο ξενοδοχείο και συνέλαβε τον νεαρό, σύμφωνα με το cretapost.

Η σύντροφος του κατήγγειλε στις Αρχές ότι της έριξε μπουνιές, κλωτσιές, την έπιασε από λαιμό και της χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο.

Διαβάστε επίσης

Χανιά: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος για το φονικό στο Έλος – Διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Γλυφάδα: Στη ΜΕΘ 70χρονη μετά από άγρια επίθεση με πέτρες – Έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα ο δράστης

Στην 48η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα στον Δείκτη Κράτους Δικαίου για το 2025