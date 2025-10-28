search
28.10.2025 18:17

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Έπιασε τη σύντροφο του από τον λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο

28.10.2025 18:17
endooikogeniaki-via

Συνελήφθη 24χρονος Σουδανός, που ξυλοκόπησε άγρια την 38χρονη Σομαλή σύντροφό του σε ξενοδοχείο της Κρήτης

Το ζευγάρι εργάζεται σε ξενοδοχείο στην Χερσόνησο. Για άγνωστο λόγο χθες το βράδυ άρχισαν να καβγαδίζουν, με τον 24χρονο να γίνεται βίαιος.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία έφτασε στο ξενοδοχείο και συνέλαβε τον νεαρό, σύμφωνα με το cretapost.

Η σύντροφος του κατήγγειλε στις Αρχές ότι της έριξε μπουνιές, κλωτσιές, την έπιασε από λαιμό και της χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο.

