Παράταση ενός μήνα για την εφαρμογή του συστήματος πληρωμών IRIS

Παράταση ενός μήνα προβλέπει διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου που καθιστά υποχρεωτική την αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS από όλες τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, το άρθρο 46 προβλέπει μετάθεση έναρξης ισχύος της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής (Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 245 ν. 5193/2025).

Στην παρ. 4 του άρθρου 245 του ν. 5193/2025 (Α’ 56), περί έναρξης ισχύος, οι λέξεις «από την 31η Οκτωβρίου 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την 1η Δεκεμβρίου 2025» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Το άρθρο 219, περί επέκτασης της υποχρέωσης υπηρεσιών άμεσης πληρωμής σε νομικά πρόσωπα, ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2025.».

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να διασυνδεθούν με το IRIS μέσω τερματικών POS ή QR κωδίκων, συνδεδεμένων με φορολογικό μηχανισμό ή πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την 1η Νοεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι τα προβλεπόμενα πρόστιμα για μη συμμόρφωση φτάνουν τα 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά.

