Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

Πληρωμές με IRIS θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά από την 1η Νοεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα. Οι πληρωμές θα γίνονται είτε μέσω POS είτε με QR κωδικό που οι πελάτες θα σαρώνουν με την εφαρμογή της τράπεζάς τους.
Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο και χωρίς προμήθειες, ενώ η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς.
Οι συναλλαγές P2P είναι δωρεάν, ενώ για τις P2B προβλέπεται χαμηλή προμήθεια για τον επαγγελματία.
Η νέα νομοθεσία, που εντάσσεται στον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, προβλέπει ότι κάθε πληρωμή μέσω IRIS ή mobile banking πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω POS, συνδεδεμένου με φορολογικό μηχανισμό ή ΑΑΔΕ.
Κάθε άλλη μορφή πληρωμής θα θεωρείται παράνομη και θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις.
Αφορά κυρίως λιανεμπόρους, επιχειρήσεις εστίασης και επαγγελματίες που μέχρι σήμερα δέχονταν απευθείας μεταφορές χωρίς φορολογική τεκμηρίωση.
Ωστόσο, τα πρόστιμα μειώνονται στο μισό για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκους ή νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός τουριστικών περιοχών.
Η υπηρεσία IRIS Payments της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Viva Wallet), επιτρέπει άμεσες πληρωμές 24/7/365 μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος TIPS (TARGET Instant Payment Settlement).
Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, με άμεση πίστωση και ενημέρωση αποστολέα και παραλήπτη.
IRIS Person to Person (P2P): Άμεσες μεταφορές μεταξύ ιδιωτών έως 500€/ημέρα, χωρίς χρέωση.
IRIS Person to Business (P2B): Πληρωμές σε επαγγελματίες – χαμηλή προμήθεια, χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη.
IRIS Commerce: Πληρωμές σε ηλεκτρονικά καταστήματα χωρίς κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων και χωρίς όριο ποσού.
Ο καταναλωτής:
Επιλέγει IRIS payments στο eShop ή στο κατάστημα.
Σκανάρει τον QR κωδικό ή επιλέγει την τράπεζά του.
Επιβεβαιώνει με βιομετρικά στοιχεία ή PIN.
Η πληρωμή ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα και επιστρέφει αυτόματα στο site ή την εφαρμογή του εμπόρου.
