Fitch: Αναβαθμίζει την Τράπεζα Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα «BBB-», ενισχύοντας κερδοφορία και διαφοροποίηση εσόδων

Επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ-» με σταθερές προοπτικές από τον οίκο αξιολόγησης Fitch, απέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς, σηματοδοτώντας σημαντικό ορόσημο για την τράπεζα. Η εξέλιξη αυτή την καθιστά πλέον αξιολογούμενη σε επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των τεσσάρων μεγαλύτερων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, ενισχύοντας την εικόνα της στην ελληνική και διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Σύμφωνα με τον Fitch, βασικοί παράγοντες για την αναβάθμιση αποτελούν η ισχυρή θέση της Πειραιώς στην Ελλάδα, το βιώσιμο και μακροπρόθεσμα σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο, η σταθερή κερδοφορία, η επιτυχημένη εξυγίανση και αναδιάρθρωση, καθώς και η συνεχής ψηφιοποίηση των διαδικασιών της τράπεζας. Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει επίσης την αναμενόμενη ενίσχυση της διαφοροποίησης των εσόδων από την προγραμματιζόμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία θα ενισχύσει τις δραστηριότητες και θα προσθέσει νέα πηγή εσόδων.

Συγκεκριμένα, ο Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση του χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Πειραιώς κατά μία βαθμίδα, σε «ΒΒΒ-» από «ΒΒ», ενώ την αξιολόγηση του χρέους μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας Tier 2 ανέβασε σε «ΒΒ» από «ΒΒ-». Η αναβάθμιση αντανακλά την ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, την ισχυρή πιστωτική της βάση και την στρατηγική της προσέγγιση στην αγορά, στοιχεία που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η εξέλιξη αυτή προσδίδει δυναμική στην Πειραιώς, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, ενώ επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης και την ικανότητά της να διατηρεί σταθερή κερδοφορία και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

