29.10.2025 11:44

Το μήνυμα της Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου: Τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα

29.10.2025 11:44
kimberly_guilfoyle

Στο μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου αναφέρθηκε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ανάρτησή της.

Μεταξύ άλλων, με ένα βίντεο, αναφέρει ότι «τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».

Στο βίντεο εμφανίζονται τσολιάδες, σκηνές από παρέλαση, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και η προεδρική φρουρά, αλλά και άλλα στιγμιότυπα από τη χώρα μας.

Συνοδεύεται από το κείμενο:

«Η 28η Οκτωβρίου μάς θυμίζει διαχρονικά ότι η ελευθερία κερδίζεται από όσους τολμούν, όχι από όσους βολεύονται.

Όταν η Ελλάδα είπε «ΟΧΙ» στην τυραννία, είπε ταυτόχρονα «ΝΑΙ» στην πίστη, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σήμερα τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας.»

Αναλυτικά η ανάρτηση:

