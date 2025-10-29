search
ΕΛΛΑΔΑ

29.10.2025 11:13

Βάρη: Νταλίκα ανατράπηκε και «έλιωσε» αυτοκίνητο έξω από βενζινάδικο (photos/video)

vari_dalika_troxaio

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στις 7:30 στη λεωφόρο Ευελπίδων, στα Βλάχικα της Βάρης, στο ρεύμα προς Βούλα.

Σύμφωνα με το notiareport, νταλίκα που μετέφερε σακιά με χώμα εξετράπη της πορείας της υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανετράπη, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο όχημα στο οποίο προκάλεσε τεράστιες ζημιές.

Το περιστατικό συνέβη ακριβώς μπροστά από πρατήριο υγρών καυσίμων, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Το αυτοκίνητο σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ανήκε σε υπάλληλο του βενζινάδικου η οποία είχε κατέβει από αυτό μόλις λίγα λεπτά πριν το βαρύ όχημα το ισοπεδώσει.

Ευτυχώς, από την ανατροπή του βαρέος οχήματος δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές τόσο στο φορτηγό όσο και στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του φορτηγού εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του και απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες και αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να απομακρύνουν το όχημα και να καθαρίσουν το οδόστρωμα από τα χώματα.

Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία στο ρεύμα προς Βούλα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ελληνικού.

Πηγή φωτογραφιών: Facebook Dimitris Giannakoulias, notiareport

