Χειροπέδες σε φυγόποινο που είχε καταδικαστεί για ασέλγεια σε ανήλικη

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε 63χρονο φυγόποινο, που είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 7 ετών, για κατάχρηση ανηλίκου, ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και παιδική πορνογραφία.

Ο 63χρονος κρυβόταν σε σπίτι στα Πετράλωνα για να αποφύγει τη σύλληψη.

Η υπόθεση διαδραματίστηκε το 2016-2017. Ο 63χρονος είχε πείσει την ανήλικη κόρη φιλικού ζευγαριού ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης, προκειμένου να την κακοποιεί συστηματικά και να καταγράφει τις πράξεις του.

Οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

