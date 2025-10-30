search
ΕΛΛΑΔΑ

30.10.2025 20:06

Χειροπέδες σε φυγόποινο που είχε καταδικαστεί για ασέλγεια σε ανήλικη

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε 63χρονο φυγόποινο, που είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 7 ετών, για κατάχρηση ανηλίκου, ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και παιδική πορνογραφία. 

Ο 63χρονος κρυβόταν σε σπίτι στα Πετράλωνα για να αποφύγει τη σύλληψη. 

Η υπόθεση διαδραματίστηκε το 2016-2017. Ο 63χρονος είχε πείσει την ανήλικη κόρη φιλικού ζευγαριού ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης, προκειμένου να την κακοποιεί συστηματικά και να καταγράφει τις πράξεις του. 

Οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

pierrakakis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας θα είναι οι πράξεις, όχι τα σχέδια

argolida-troxaio-nea-kios
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Κίο Αργολίδας: «Το είπα από την πρώτη μέρα στα παιδιά μας, πήγαμε σε ψυχολόγο», λέει ο σύζυγος της 39χρονης που σκοτώθηκε 

louvro astynomia 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Άφαντοι οι θησαυροί της «κλοπής του αιώνα» παρά τις συλλήψεις – Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους – Το προφίλ των υπόπτων

Sagrada Familia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης είναι πλέον η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο

instituto-tsipra
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο ξεκίνημα με… Μαραντζίδη, Μουμουλίδη και Λάλη;

misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

