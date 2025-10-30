search
30.10.2025 10:16

Μοσχάτο: «Μπαμπά με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» – Το τηλεφώνημα του 13χρονου και η «συμμορία 183»

30.10.2025 10:16
kavgas

Το δραματικό τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον γιο του, μετά την επίθεση εναντίον του 13χρονου στο Μοσχάτο, περιέγραψε ο πατέρας του.

Το 13χρονο αγόρι έπεσε θύμα επίθεσης, λίγες ώρες μετά την οποία συνελήφθησαν 6 ανήλικοι, ηλικίας 14 και 15 ετών.

«Το Σάββατο περίπου 19:40 και ενώ ήμουν εκτός Αθηνών με καλεί ο γιος και μου λέει “με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα. Δεν έχω μπαταρία, τι κάνω;”. Εγώ του είπα “σε βλέπω στο GPS μείνε εκεί που είσαι”» περιέγραψε ο κ. Γιώργος στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το παιδί είχε χτυπηθεί άσχημα από 15 παιδιά άλλης ηλικίας. Δεν τα γνώριζε».

Όπως ανέφερε όλα ξεκίνησαν όταν «ήταν στην παρέα τους μια κοπέλα, της φώναξε ο γιος μου κάποιο υποκοριστικό και πετάχτηκε κάποιος από αυτούς και του είπε “σε μένα το λες αυτό, θα δει τι θα συμβεί” αν και το παιδί του είπε ότι “δεν το είπα για σένα”».

Κατά τον πατέρα, ο γιος του «το χειρίστηκε ψύχραιμα, δεν σήκωσε χέρι σε καθένα μου είπε μπαμπά δεν ήθελα να το συνεχίσω, προστατεύτηκα με τα χέρια με χτυπούσαν στο κεφάλι και το σώμα».

Κατά τον πατέρα του ανήλικου «ήταν παιδιά από άλλα σχολεία. Μου είπαν στην ασφάλεια ότι κάποιοι είναι γνωστοί σαν συμμορία 183 από τον Ταχυδρομικό Κώδικα του Μοσχάτου».

Οι 6 κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής (26/10), στην περιοχή του Μοσχάτου.

Ενδεικτικό της θρασύτητας που επέδειξαν οι κατηγορούμενοι, αποτελεί το γεγονός πως μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης σε βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικοι.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

