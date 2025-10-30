Περί τιμής των ηρώων και πρωτοκόλλου

Επείδη πολλοί είπαν πολλά για το πώς πρέπει να τιμούνται οι ήρωες, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, να υπενθυμίσουμε λίγο το πρωτόκολλο, το οποίο είναι σαφές.

Το πρωτόκολλο αυτό, λοιπόν προβλέπει ότι ο καταθέτων στεφάνι σε ηρώο προχωρεί προς αυτό κρατώντας το στεφάνι και με τα δύο χέρια, με αργό βηματισμό, είτε μόνος είτε συνοδευόμενος από αξιωματικό, καταθέτει το στεφάνι, κάνει λίγο πίσω και υποκλίνεται σκύβοντας το κεφάλι.

Ούτε γονατίζει ούτε τίποτα άλλο. Αυτά, προς γνώση και συμμόρφωση.

