search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:22
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 08:52

Περί τιμής των ηρώων και πρωτοκόλλου

30.10.2025 08:52
agnostos_stratiotis_stefani_new

Επείδη πολλοί είπαν πολλά για το πώς πρέπει να τιμούνται οι ήρωες, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, να υπενθυμίσουμε λίγο το πρωτόκολλο, το οποίο είναι σαφές.

Το πρωτόκολλο αυτό, λοιπόν προβλέπει ότι ο καταθέτων στεφάνι σε ηρώο προχωρεί προς αυτό κρατώντας το στεφάνι και με τα δύο χέρια, με αργό βηματισμό, είτε μόνος είτε συνοδευόμενος από αξιωματικό, καταθέτει το στεφάνι, κάνει λίγο πίσω και υποκλίνεται σκύβοντας το κεφάλι.

Ούτε γονατίζει ούτε τίποτα άλλο. Αυτά, προς γνώση και συμμόρφωση.

Διαβάστε επίσης

Περί εκλογικού νόμου και άλλων… δαιμονίων

Ο Άδωνις ζητά «συγγνώμη», όχι όμως από την Κωνσταντοπούλου

«Δεν σε γνώρισα»: Ο διάλογος Δένδια-Καμμένου στα αποκαλυπτήρια του νέου Πενταγώνου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: «Μπαμπά με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» – Το τηλεφώνημα του 13χρονου και η «συμμορία 183»

taxi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου – Τι είπε ο Λυμπερόπουλος

bar poto 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αναζητούνται ιδιοκτήτης και υπάλληλος μπαρ στα Λεχαινά

agrotes-bloko-irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνεχίζουν τα μπλόκα οι αγρότες στο Καρτερό

eleni-kalogeropoulou-new
MEDIA

Ελένη Καλογεροπούλου: «Είχα μείνει στο Ιράκ τέσσερις μήνες και είχα πάθει κατάθλιψη – Βυθιζόμουν σαν άνθρωπος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:22
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: «Μπαμπά με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» – Το τηλεφώνημα του 13χρονου και η «συμμορία 183»

taxi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου – Τι είπε ο Λυμπερόπουλος

bar poto 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αναζητούνται ιδιοκτήτης και υπάλληλος μπαρ στα Λεχαινά

1 / 3