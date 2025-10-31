search
31.10.2025
Χωρίς κατηγορία

31.10.2025

Δομινικανή Δημοκρατία: Εντοπίστηκε σκάφος που μετέφερε 650 δέματα με κοκαΐνη

31.10.2025 00:57
Οι δυνάμεις ασφαλείας της Δομινικανής Δημοκρατίας εντόπισαν την Πέμπτη ένα πλοιάριο που μετέφερε 650 δέματα με κοκαΐνη, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που έγινε εν μέσω της στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην περιοχή της Καραϊβικής, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τρίτη ότι δεν γίνεται πλέον διακίνηση ναρκωτικών δια θαλάσσης στην Καραϊβική, αφού τον Αύγουστο διέταξε πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη να αναπτυχθούν στην περιοχή. «Τα πλοία των ναρκωτικών δεν έρχονται πλέον», διαβεβαίωσε.

Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, εναντίον πλοίων που θεωρούσαν ότι ανήκουν σε καρτέλ ναρκωτικών. Συνολικά, η αμερικανική κυβέρνηση έκανε λόγο για 15 επιθέσεις από τις οποίες σκοτώθηκαν 62 άνθρωποι. Δεν παρουσίασε ωστόσο καμία απόδειξη για τη σχέση αυτών των ανθρώπων με το εμπόριο ναρκωτικών.

Στο πλοίο που εντοπίστηκε από τη Δομινικανή Δημοκρατία και «προερχόταν από τη Νότια Αμερική» έγινε νηοψία στο Μπανί, ανέφερε η Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Ναρκωτικών (DNCD), χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή προέλευσή του, ούτε την ποσότητα της κοκαΐνης. Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Η DNCD τόνισε ότι «το πλήγμα που επέφερε στις εγκληματικές δομές» επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να μην επιτρέψει στα «εθνικά και διεθνή δίκτυα» να χρησιμοποιούν τα χωρικά ύδατα της χώρας για το λαθρεμπόριό τους.

