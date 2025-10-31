search
ΚΟΣΜΟΣ

31.10.2025 00:21

ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος που έχασε απότομα ύψος – Τραυματίστηκαν επιβάτες

31.10.2025 00:21
Αεροσκάφος της JetBlue Airways που είχε αναχωρήσει από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα, ύστερα από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της πτήσης και προκάλεσε τον τραυματισμό επιβατών, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και την αεροπορική εταιρεία.

Το Airbus A320 της JetBlue Airways, που εκτελούσε την πτήση 1230, είχε αναχωρήσει από το Κανκούν με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ. Αποφασίστηκε εκτροπή προς το αεροδρόμιο της Τάμπα στη Φλόριντα, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 14:19 της Πέμπτης (τοπική ώρα, 20:19 στην Ελλάδα).

Η FAA διέταξε έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την εταιρεία JetBlue Airways, το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος – υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες – και στο αεροδρόμιο της Τάμπα περίμενε «ιατρικό προσωπικό που εξέτασε επιβάτες και μέλη του πληρώματος, ενώ όσοι χρειάζονταν περαιτέρω φροντίδα διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο».

Η αεροπορική εταιρεία δεν διευκρίνισε πόσοι επιβάτες τραυματίστηκαν.

Το αεροσκάφος αποσύρθηκε για επιθεώρηση και η JetBlue Airways δήλωσε ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για να καθοριστούν τα αίτια του περιστατικού. «Η ασφάλεια των πελατών μας και των μελών του πληρώματος θα είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας, θα μεριμνήσουμε για την φροντίδα των εμπλεκομένων», διαβεβαιώνει η εταιρεία.

