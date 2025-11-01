search
01.11.2025 16:59

«Ηands-off»: Η BMW βελτιώνει την εμπειρία της αυτόνομης οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι ελιγμοί προσπέρασης

01.11.2025 16:59
bmw

Η BMW βελτιώνει την εμπειρία της αυτόνομης οδήγησης. Η καθοδήγηση και οι ελιγμοί προσπέρασης θα γίνονται από το αυτοκίνητο με μια ματιά στον εξωτερικό καθρέπτη. Αυτό λόγω της τεχνολογίας Motorway Assistant.

Έτσι η γερμανική εταιρεία έγινε ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων στη Γερμανία που έλαβε έγκριση για συστήματα υποβοήθησης οδηγού της νέας BMW iX3, σύμφωνα με τον Κανονισμό υπ’ αριθ. 171 του ΟΗΕ για τα Συστήματα Υποβοήθησης Ελέγχου Οδήγησης (DCAS).

Ο συγκεκριμένος κανονισμός καθορίζει το διεθνές νομικό πλαίσιο για καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου 2, με επίκεντρο την ασφάλεια των πελατών. Με την έγκριση αυτή, η εταιρεία θα μπορεί να προσφέρει στο μέλλον το Motorway Assistant με λειτουργία «hands-off» επιπέδου 2 σε ακόμη περισσότερα μοντέλα και αγορές, καθώς και με διευρυμένη γκάμα λειτουργιών.

Όταν το Motorway Assistant είναι ενεργοποιημένο, οι οδηγοί μπορούν να πάρουν τα χέρια τους από το τιμόνι σε ταχύτητες έως 130 χλμ/ώρα, παραμένοντας όμως προσεκτικοί και έτοιμοι να παρέμβουν. Το σύστημα υποστηρίζει την καθοδήγηση του οχήματος εντός της λωρίδας και μπορεί να αλλάξει λωρίδα αυτόματα, εάν χρειαστεί, το μόνο που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι να το επιβεβαιώσει με μια ματιά. Το Motorway Assistant παραμένει ενεργό κατά τη διέλευση διασταυρώσεων και μέχρι το τέλος των εξόδων. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί της BMW iX3 μπορούν να χρησιμοποιούν την υποβοήθηση οδήγησης επιπέδου 2 σε ακόμη περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς να αγγίζουν το τιμόνι.

