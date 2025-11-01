search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 18:56
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 17:06

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες – Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

01.11.2025 17:06
klisi new

Οι νέες «έξυπνες» κάμερες που έχουν αρχίσει να λειτουργούν στην Αττική μπαίνουν πλέον σε κανονική φάση εφαρμογής. Όπως έχει ανακοινωθεί, οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις που καταγράφονται από αυτές τις κάμερες ξεκινούν να αποστέλλονται μέσα στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.

Αυτό σημαίνει κάτι πρακτικό για κάθε οδηγό στην Αθήνα. Δεν περιμένεις πια χαρτί κάτω από τον υαλοκαθαριστήρα και δεν χρειάζεται να σε σταματήσει Τροχαία επιτόπου για να σου «κόψει» κλήση. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά.

Πού θα δεις αν έχεις κλήση

Η κλήση θα εμφανίζεται στη θυρίδα πολίτη στο my.gov.gr / gov.gr. Εκεί θα δεις ότι έχει βεβαιωθεί παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στο όνομά σου. Αυτό είναι πλέον το «επίσημο χαρτί», απλώς σε ηλεκτρονική μορφή.

Δηλαδή:

Η κάμερα καταγράφει την παράβαση.

Το υλικό περνάει στο σύστημα.

Εκδίδεται η κλήση σε βάρος του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Η κλήση ανεβαίνει στο gov.gr, στη θυρίδα σου.

Δεν υπάρχει φυσική επίδοση εκείνη τη στιγμή στον δρόμο. Δεν υπάρχει κολλημένο χαρτί στο αυτοκίνητο. Η ενημέρωση γίνεται ηλεκτρονικά και θεωρείται κανονική επίδοση.

Με απλά λόγια: αν θέλεις να ξέρεις αν “σε έγραψε κάμερα”, μπαίνεις στο gov.gr.

Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται οι πρώτες κλήσεις

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το σύστημα είναι ήδη τεχνικά έτοιμο και η αποστολή των πρώτων κλήσεων ξεκινά τώρα. Η φράση που χρησιμοποίησε ήταν ότι οι ειδοποιήσεις θα σταλούν «μέσα στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου» και «την επόμενη εβδομάδα».

Αυτό πρακτικά μεταφράζεται στο εξής: αν έχεις καταγραφεί από κάμερα στην Αθήνα, η κλήση μπορεί να σου “σκάσει” ψηφιακά χωρίς ποτέ να σε έχουν σταματήσει.

Οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί περιγράφονται ως κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Ο αλγόριθμος, όπως έχει ειπωθεί δημόσια, «εκπαιδεύεται» διαρκώς με δεδομένα ώστε να εντοπίζει παραβάσεις με ακρίβεια. Ο στόχος που δηλώνει το υπουργείο είναι να μη φεύγουν λάθος κλήσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα 10 κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί μέσα σε λεωφορεία και άλλες 10 στην Αττική.

Αυτό είναι το αρχικό κύμα. Το σύστημα δεν σταματά εκεί: προβλέπεται να επεκτείνεται κάθε μήνα.

Με άλλα λόγια, μιλάμε για δίκτυο που δεν θα περιοριστεί σε «ένα σημείο-ραντάρ», αλλά θα αρχίσει να καλύπτει όλο και περισσότερα σημεία του οδικού δικτύου στην Αθήνα.

Ποιος αποφασίζει πού μπαίνουν οι κάμερες

Μέχρι τώρα, η εικόνα που είχε ο περισσότερος κόσμος ήταν ότι οι κάμερες είναι «της Τροχαίας». Αυτό αλλάζει.

Έχει ήδη ξεκαθαριστεί ότι δεν θα βάζει κάμερες μόνο το κεντρικό κράτος, αλλά θα μπορούν να το κάνουν και:

περιφέρειες,

δήμοι,

άλλοι δημόσιοι φορείς.

Η λογική που δίνεται είναι ότι οι τοπικές αρχές ξέρουν ποια σημεία είναι πραγματικά επικίνδυνα – πού γίνονται συνεχώς τροχαία, πού υπάρχουν συγκρούσεις, πού περνάνε κόκκινα. Οπότε ο δήμος ή η περιφέρεια θα μπορεί να τοποθετεί κάμερα σε εκείνο ακριβώς το σημείο.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

«Ηands-off»: Η BMW βελτιώνει την εμπειρία της αυτόνομης οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι ελιγμοί προσπέρασης

Νέα προσπάθεια της Nissan για να μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης αυτοκινήτων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Google Maps στο αυτοκίνητο: Πότε επιβάλλεται πρόστιμο – Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syria
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πάνω από μισό εκατομμύριο πρόσφυγες επέστρεψαν στην Συρία μετά την πτώση του Άσαντ

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Λάυριο: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την σεξουαλική κακοποίηση 16χρονης από 72χρονο προπονητή βόλεϊ

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ. για το μακελειό στα Βορίζια

kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

aeroplano1 (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας σοβαρά τραυματίας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 18:45
syria
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πάνω από μισό εκατομμύριο πρόσφυγες επέστρεψαν στην Συρία μετά την πτώση του Άσαντ

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Λάυριο: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την σεξουαλική κακοποίηση 16χρονης από 72χρονο προπονητή βόλεϊ

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ. για το μακελειό στα Βορίζια

1 / 3