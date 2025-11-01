Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες – Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

Οι νέες «έξυπνες» κάμερες που έχουν αρχίσει να λειτουργούν στην Αττική μπαίνουν πλέον σε κανονική φάση εφαρμογής. Όπως έχει ανακοινωθεί, οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις που καταγράφονται από αυτές τις κάμερες ξεκινούν να αποστέλλονται μέσα στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.

Αυτό σημαίνει κάτι πρακτικό για κάθε οδηγό στην Αθήνα. Δεν περιμένεις πια χαρτί κάτω από τον υαλοκαθαριστήρα και δεν χρειάζεται να σε σταματήσει Τροχαία επιτόπου για να σου «κόψει» κλήση. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά.

Πού θα δεις αν έχεις κλήση

Η κλήση θα εμφανίζεται στη θυρίδα πολίτη στο my.gov.gr / gov.gr. Εκεί θα δεις ότι έχει βεβαιωθεί παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στο όνομά σου. Αυτό είναι πλέον το «επίσημο χαρτί», απλώς σε ηλεκτρονική μορφή.

Δηλαδή:

Η κάμερα καταγράφει την παράβαση.

Το υλικό περνάει στο σύστημα.

Εκδίδεται η κλήση σε βάρος του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Η κλήση ανεβαίνει στο gov.gr, στη θυρίδα σου.

Δεν υπάρχει φυσική επίδοση εκείνη τη στιγμή στον δρόμο. Δεν υπάρχει κολλημένο χαρτί στο αυτοκίνητο. Η ενημέρωση γίνεται ηλεκτρονικά και θεωρείται κανονική επίδοση.

Με απλά λόγια: αν θέλεις να ξέρεις αν “σε έγραψε κάμερα”, μπαίνεις στο gov.gr.

Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται οι πρώτες κλήσεις

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το σύστημα είναι ήδη τεχνικά έτοιμο και η αποστολή των πρώτων κλήσεων ξεκινά τώρα. Η φράση που χρησιμοποίησε ήταν ότι οι ειδοποιήσεις θα σταλούν «μέσα στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου» και «την επόμενη εβδομάδα».

Αυτό πρακτικά μεταφράζεται στο εξής: αν έχεις καταγραφεί από κάμερα στην Αθήνα, η κλήση μπορεί να σου “σκάσει” ψηφιακά χωρίς ποτέ να σε έχουν σταματήσει.

Οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί περιγράφονται ως κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Ο αλγόριθμος, όπως έχει ειπωθεί δημόσια, «εκπαιδεύεται» διαρκώς με δεδομένα ώστε να εντοπίζει παραβάσεις με ακρίβεια. Ο στόχος που δηλώνει το υπουργείο είναι να μη φεύγουν λάθος κλήσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα 10 κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί μέσα σε λεωφορεία και άλλες 10 στην Αττική.

Αυτό είναι το αρχικό κύμα. Το σύστημα δεν σταματά εκεί: προβλέπεται να επεκτείνεται κάθε μήνα.

Με άλλα λόγια, μιλάμε για δίκτυο που δεν θα περιοριστεί σε «ένα σημείο-ραντάρ», αλλά θα αρχίσει να καλύπτει όλο και περισσότερα σημεία του οδικού δικτύου στην Αθήνα.

Ποιος αποφασίζει πού μπαίνουν οι κάμερες

Μέχρι τώρα, η εικόνα που είχε ο περισσότερος κόσμος ήταν ότι οι κάμερες είναι «της Τροχαίας». Αυτό αλλάζει.

Έχει ήδη ξεκαθαριστεί ότι δεν θα βάζει κάμερες μόνο το κεντρικό κράτος, αλλά θα μπορούν να το κάνουν και:

περιφέρειες,

δήμοι,

άλλοι δημόσιοι φορείς.

Η λογική που δίνεται είναι ότι οι τοπικές αρχές ξέρουν ποια σημεία είναι πραγματικά επικίνδυνα – πού γίνονται συνεχώς τροχαία, πού υπάρχουν συγκρούσεις, πού περνάνε κόκκινα. Οπότε ο δήμος ή η περιφέρεια θα μπορεί να τοποθετεί κάμερα σε εκείνο ακριβώς το σημείο.

