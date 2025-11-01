Ρολάκια μπουγάτσας με κρέμα βανίλιας, στο airfryer

Ένα πεντανόστιμο παραδοσιακό ελληνικό γλύκισμα, γεμιστό με βουτυράτη κρέμα βανίλιας και πασπαλισμένο με κανέλα και ζάχαρη άχνη που μπορείτε να απολαύσετε σαν πρωινό ή απογευματινό σνακ.

Στη συγκεκριμένη συνταγή ετοιμάζεται πανεύκολα και ψήνεται σε χρόνο μηδέν στη φριτέζα αέρος για να απολαύσετε αυτή τη λαχταριστή λιχουδιά σε χρόνο μηδέν.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τη γέμιση

400 ml ζαχαρούχο γάλα

300 ml κρέμα γάλακτος, πλήρης

125 ml γάλα, πλήρες

2 μεγάλα αυγά

2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

½ κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμόνι

1 πρέζα αλάτι

60 γραμμάρια σιμιγδάλι, ψιλό

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

Για το φύλλο

16 φύλλα κρούστας

115 γραμμάρια βούτυρο, λιωμένο

Αχνοζάχαρη και κανέλα για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε την κρέμα. Σε μια κατσαρόλα βάλτε το ζαχαρούχο, την κρέμα γάλακτος, το γάλα, τα αυγά, τη βανίλια, το ξύσμα, το αλάτι και ανακατέψτε καλά με έναν αυγοδάρτη. Προσθέστε το σιμιγδάλι και ανακατέψτε ξανά.

2. Βάλτε την κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς με το σύρμα μέχρι να σχηματίζει ίχνη από κύκλους που δεν σβήνουν και να πήξει το μίγμα. Θα χρειαστεί περίπου 7-10 λεπτά για να έρθει σε αυτό το σημείο. Προσέξτε να μην κοχλάσει η κρέμα και κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας.

3. Μόλις η κρέμα είναι έτοιμη, αποσύρετέ την από τη φωτιά και ρίξτε το βούτυρο. Ανακατέψτε καλά και καλύψτε με πλαστική μεμβράνη που να εφάπτεται στην επιφάνεια της κρέμας, για να μην σχηματιστεί κρούστα.

4. Στο μεταξύ ξεπαγώστε τα φύλλα κρούστας σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας του και καλύψτε τα με νωπή πετσέτα, για να μην ξεραθούν όσο θα ετοιμάζετε τα πακετάκια.

5. Βάλτε ένα φύλλο κρούστας στον πάγκο εργασίας και αλείψτε το με λιωμένο βούτυρο με ένα πινέλο ζαχαροπλαστικής. Τοποθετήστε άλλο ένα φύλλο από πάνω και βουρτσίστε το κι αυτό με λιωμένο βούτυρο. Διπλώστε το στη μέση έχοντας μπροστά σας τη στενή μεριά του φύλλου. Βάλτε στο κέντρο της άκρης που έχετε μπροστά σας 3 – 4 κουταλιές της σούπας από την κρέμα αφήνοντας περιθώριο δεξιά – αριστερά. Τυλίξτε λίγο την άκρη πάνω στην κρέμα, διπλώστε τα πλαϊνά του φύλλου πάνω στη γέμιση και ρολάρετε για να τυλίξετε σε ρολό. Βουρτσίστε το πακετάκι (ρολάκι) με λιωμένο βούτυρο και κρατήστε το στην άκρη. Κάντε την ίδια διαδικασία με το υπόλοιπο φύλλο ώστε να έχετε 6-8 πακετάκια.

6. Προθερμάνετε το airfryer για 2 λεπτά στους 180ο C και ψήστε 2 ρολάκια (ή όσα χωράει σε απόσταση μεταξύ τους για να γίνουν τραγανά), για 7 λεπτά ή μέχρι να πάρουν ένα όμορφο χρυσό χρώμα.

7. Πασπαλίστε με αχνοζάχαρη και κανέλα και απολαύστε τα κατά προτίμηση ζεστά.

Συμβουλή

Μπορείτε να τα ψήσετε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για 18-20 λεπτά.

