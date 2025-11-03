search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 21:21
03.11.2025 20:59

Άγρια επίθεση στην Πάτρα: Δεκαπέντε άτομα ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν με κλειδιά δύο 16χρονους

03.11.2025 20:59
Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας, με θύματα δύο 16χρονους, έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου, 1/11, στην Πάτρα

Όπως αναφέρει το tempo24.news, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο 16χρονοι που είχαν βγει βόλτα στην πόλη προσεγγίστηκαν από δύο άγνωστα άτομα, τα οποία τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

Στη συνέχεια, και ενώ οι δύο ανήλικοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δράστες, μαζί με άλλα 13 περίπου άτομα, τους προσέγγισαν εκ νέου και τους επιτέθηκαν απρόκλητα, με γροθιές και μπουνιές, ενώ τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά

Η άγρια επίθεση καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών από τους γονείς των δύο 16χρονων, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. 

