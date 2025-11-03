Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη στο Εφετείο (video)

Αναβολή για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο έκανε δεκτά σχετικά αιτήματα συνηγόρων υπεράσπισης, που επικαλέστηκαν κωλύματα. Τα αιτήματα κατατέθηκαν από δικαστικούς παραστάτες 4 εκ των 12 κατηγορουμένων.

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο.

Στην αίθουσα του Εφετείου μετήχθησαν πέντε από το σύνολο των κατηγορουμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές της χώρας μετά την ετυμηγορία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Νωρίτερα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια κατά τη μεταφορά των κατηγορούμενων, μεταξύ συγκεντρωμένων οπαδών και της αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι το εδώλιο θα καθίσουν δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές. Επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη, εφόσον κηρυχθεί η έναρξή της (αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα αναβολής), θα εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης).

Κι αυτό διότι ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη.

Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο που «πάγωσε» το πανελλήνιο.

