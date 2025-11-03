search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

03.11.2025 12:27

«Καμπανάκι» ΕΟΦ για παρενέργειες των φαρμάκων: «Ελάχιστες αναφέρονται – Βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου»

03.11.2025 12:27
Μόνο το 5-10% του συνόλου των πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων αναφέρονται στις υγειονομικές αρχές διεθνώς, με συνέπεια η παρακολούθηση της ασφάλειας των θεραπευτικών αγωγών που λαμβάνουν οι ασθενείς να παρουσιάζει σημαντικά κενά.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κίνδυνου επισημαίνοντας ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και γι’ αυτό χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τον εντοπισμό και την ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων ασφάλειας.

Τα παραπάνω αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) στο πλαίσιο της 10η διεθνής εκστρατεία #MedSafetyWeek για την ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων, στην οποία συμμετέχει.

Στόχος της εκστρατείας, που διαρκεί από τις 3 ως τις 9 Νοεμβρίου, είναι να γνωρίσουν περισσότεροι άνθρωποι ότι η αναφορά τους έχει σημασία.

Μάλιστα το  βασικό μήνυμα της εγκράτειας ενημέρωσης είναι: «Η ασφάλεια των φαρμάκων ξεκινά από εμάς τους ίδιους – ο καθένας μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλεια των φαρμάκων.».

Η φετινή εκστρατεία #MedSafetyWeek είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής, με το μήνυμά της να διαδίδεται σε 117 χώρες και σε περισσότερες από 60 γλώσσες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ δεν είναι μόνο οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί ή οι αρμόδιες αρχές. Κάθε ασθενής/ χρήστης φαρμάκου, φροντιστής ή μέλος της οικογένειάς του μπορεί να μιλήσει και να αναφέρει πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον ΕΟΦ μέσω της Κίτρινης Κάρτας, βοηθώντας έτσι στην προστασία των άλλων.

Ο ΕΟΦ, όπως όλες οι αρχές φαρμάκων, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις αναφορές για την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

Η έρευνα

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, έρευνα δείχνει ότι δυστυχώς αναφέρεται μόνο το 5-10% του συνόλου των πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Οι συνήθεις λόγοι για τη μη αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι:

  • η άγνοια ότι αυτό μπορεί να γίνει – και μάλιστα από τον καθένα
  • η σκέψη ότι δεν έχει σημασία
  • η αμέλεια

Κάθε πολίτης, ασθενής και επαγγελματίας της υγείας μπορεί να συμβάλλει ενεργά προωθώντας με κάθε πρόσφορο τρόπο το εύληπτο υλικό που αναρτάται καθημερινά στην ιστοσελίδα του και τα social media του ΕΟΦ – διατίθεται επίσης συγκεντρωμένο στο σύνδεσμο: https://www.eof.gr/medsafetyweek-2025/.

1 / 3