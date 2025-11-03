Λειψυδρία: Αισιοδοξία για τα αποθέματα καθώς τον Οκτώβριο έβρεξε πολύ

Ένεση αισιοδοξίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας έφεραν τα πρώτα στοιχεία για τις βροχπτώσεις του Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπέιου Αθηνών, τον Οκτώβριο του 2025, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στο Ιόνιο, τη Δυτική Ελλάδα και σε περιοχές της Θράκης

Σύμφωνα με τη σύγκριση των μηνιαίων υψών βροχής με τις μέσες τιμές των τελευταίων 10-15 ετών, η πλειονότητα της χώρας κατέγραψε βροχοπτώσεις υψηλότερες από τις κανονικές τιμές.

Αντίθετα, χαμηλότερες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στην Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες, σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, καθώς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τις μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις να εντοπίζονται στην Κρήτη.

Ανάσα αισιοδοξίας

Μια μικρή ανα΄σα έδωσα οι βοχοπτώσεις του Οκτωβρίου αφού όπως είναι γνωστό η Αττική αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας που οξύνεται διαρκώς, καθώς τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 27 Οκτωβρίου 2025, οι ταμιευτήρες – έγιναν τέσσερις με την προσθήκη του Εύηνου το 2002 – περιείχαν συνολικά λιγότερα από 380 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δηλαδή περίπου το 25% της συνολικής τους χωρητικότητας.

Με άλλα λόγια, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ταμιευτήρων είναι άδεια, ενώ ο ρυθμός εξάντλησης των αποθεμάτων – 37% το τελευταίο 12μηνο, 5,7% από τις αρχές Οκτωβρίου και 40% από την 1η Ιανουαρίου – έχει σημάνει συναγερμό σε όλα τα επίπεδα: Την ΕΥΔΑΠ, την Περιφέρεια και, βεβαίως, την κυβέρνηση.

Το σίγουρο είναι πως εάν δεν αλλάξουν οι τάσεις που επικρατούν σήμερα, τα αποθέματα στο Λεκανοπέδιο θα έχουν εξαντληθεί μέσα στην επόμενη διετία.

