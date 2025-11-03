search
03.11.2025 08:59

Λειψυδρία: Αισιοδοξία για τα αποθέματα καθώς τον Οκτώβριο έβρεξε πολύ

03.11.2025 08:59
brox newi

Ένεση αισιοδοξίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας έφεραν τα πρώτα στοιχεία για τις βροχπτώσεις του Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπέιου Αθηνών, τον Οκτώβριο του 2025, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στο Ιόνιο, τη Δυτική Ελλάδα και σε περιοχές της Θράκης

Σύμφωνα με τη σύγκριση των μηνιαίων υψών βροχής με τις μέσες τιμές των τελευταίων 10-15 ετών, η πλειονότητα της χώρας κατέγραψε βροχοπτώσεις υψηλότερες από τις κανονικές τιμές.

Αντίθετα, χαμηλότερες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στην Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες, σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, καθώς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τις μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις να εντοπίζονται στην Κρήτη.

Ανάσα αισιοδοξίας

Μια μικρή ανα΄σα έδωσα οι βοχοπτώσεις του Οκτωβρίου αφού όπως είναι γνωστό η Αττική αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας που οξύνεται διαρκώς, καθώς τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 27 Οκτωβρίου 2025, οι ταμιευτήρες – έγιναν τέσσερις με την προσθήκη του Εύηνου το 2002 – περιείχαν συνολικά λιγότερα από 380 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δηλαδή περίπου το 25% της συνολικής τους χωρητικότητας.

Με άλλα λόγια, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ταμιευτήρων είναι άδεια, ενώ ο ρυθμός εξάντλησης των αποθεμάτων – 37% το τελευταίο 12μηνο, 5,7% από τις αρχές Οκτωβρίου και 40% από την 1η Ιανουαρίου – έχει σημάνει συναγερμό σε όλα τα επίπεδα: Την ΕΥΔΑΠ, την Περιφέρεια και, βεβαίως, την κυβέρνηση.

Το σίγουρο είναι πως εάν δεν αλλάξουν οι τάσεις που επικρατούν σήμερα, τα αποθέματα στο Λεκανοπέδιο θα έχουν εξαντληθεί μέσα στην επόμενη διετία.

ΚΟΣΜΟΣ

Kαμπανάκι ΟΗΕ: Οι οικονομικές ανισότητες φέρνουν πανδημίες

latinopoulou_tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» Λατινοπούλου και κτηνοτρόφων με Τσιάρα – Υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ, υποστηρίζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής (Video)

elta-katastima
ΕΛΛΑΔΑ

Κομφούζιο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ – Πολίτες δεν γνώριζαν ποια είναι κλειστά (video)

manicure_new
ΥΓΕΙΑ

Βερνίκια νυχιών: Τελικά πόσο αθώα είναι;

womad-festival-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Womad»: Το Φεστιβάλ του Πίτερ Γκάμπριελ βρήκε νέο «σπίτι»

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

