Τέσσερις τραυματίες μετά από μετωπική σύγκρουση στη Λάρισα

Σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 20.00 στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθήνας στο ύψος της Βιοκαρπέτ.

Τα δύο οχήματα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί συγκρούστηκαν μετωπικά, με συνέπεια να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, σύμφωνα με το onlarissa.

Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια και καύσιμα.

Διαβάστε επίσης

Πολεμικό κλίμα στην τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ: Πυρ ομαδόν για τα ΕΛΤΑ – «Πάρτε το πίσω», «να ζητηθούν παραιτήσεις», «ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»

Μακελειό στα Βορίζια: Επεκτείνονται οι έρευνες για τους τρεις καταζητούμενους – «Τα ανίψια μου απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν», λέει ο αδελφός της 56χρονης

Δίκη γνωστού σκηνοθέτη για βιασμό: Μου έλεγε «ξέρεις πώς είμαι, μου άρεσε το σώμα της», κατέθεσε η πρώην σύντροφός του