ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 22:58
ΕΛΛΑΔΑ

03.11.2025 22:03

Τέσσερις τραυματίες μετά από μετωπική σύγκρουση στη Λάρισα

03.11.2025 22:03
larissa

Σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 20.00 στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθήνας στο ύψος της Βιοκαρπέτ.

Τα δύο οχήματα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί συγκρούστηκαν μετωπικά, με συνέπεια να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, σύμφωνα με το onlarissa.

Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια και καύσιμα.

