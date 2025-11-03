Τουλάχιστον επτά ορειβάτες σκοτώθηκαν εξαιτίας χιονοστιβάδας στο Νεπάλ – Αγνοούνται άλλοι τέσσερις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χιονοστιβάδα παρέσυρε σήμερα ορειβάτες στο ανατολικό Νεπάλ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον επτά να βρουν τον θάνατο και άλλοι τέσσερις να αγνοούνται, όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο όρος Γιαλούνγκ Ρι (5.630 μ.), δήλωσε ο Γκιαν Κουμάρ Μαχάτο, υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Ντόλαχα. Είπε πως δύο εκ των νεκρών είναι Νεπαλέζοι και ο τρίτος αλλοδαπός, όπως και οι αγνοούμενοι ορειβάτες, αλλά δεν διευκρίνισε τις εθνικότητές τους.
Ωστόσο ο επικεφαλής αξιωματικός της περιοχής Ντολάκα, Αουλάκ Μπαχαντούρ Άλε, δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τρεις Αμερικανοί, δύο Νεπαλέζοι, ένας Ιταλός και ένας Καναδός, και ότι τέσσερις Νεπαλέζοι παραμένουν αγνοούμενοι.
Οι άσχημες καιρικές συνθήκες στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία θα συνεχιστεί το πρωί της Τρίτης, είπε ο Μαχάτο.
Στο Νεπάλ βρίσκονται οκτώ από τις δέκα υψηλότερες βουνοκορφές του κόσμου, προσελκύοντας ορειβάτες και πεζοπόρους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι φθινοπωρινές αποστολές στα Ιμαλάια είναι λιγότερο δημοφιλείς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κυκλώνας Μόνθα προκάλεσε ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις στο Νεπάλ, με αποτέλεσμα αρκετοί τουρίστες να εγκλωβιστούν σε περιοχές των Ιμαλαΐων. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι αγνοείται η τύχη δύο Ιταλών ορειβατών που επιχειρούσαν να κατακτήσουν κορυφή στο δυτικό Νεπάλ.
Διαβάστε επίσης
ΗΠΑ: Τσεκουρεμένη κατά το ήμισυ η επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατ. πολίτες, λόγω του shutdown
Ιταλία: Αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης για εγκλωβισμένο εργάτη, μετά την κατάρρευση τμήματος του «Πύργου των Κόμηδων»
Απειλεί με αποχώρηση από την Ευρώπη η ExxonMobil, αν δεν αλλάξουν οι κανονισμοί
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.