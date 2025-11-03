search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 00:32
ΚΟΣΜΟΣ

03.11.2025 23:32

Τουλάχιστον επτά ορειβάτες σκοτώθηκαν εξαιτίας χιονοστιβάδας στο Νεπάλ – Αγνοούνται άλλοι τέσσερις

nepal xionostibada

Χιονοστιβάδα παρέσυρε σήμερα ορειβάτες στο ανατολικό Νεπάλ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον επτά να βρουν τον θάνατο και άλλοι τέσσερις να αγνοούνται, όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο όρος Γιαλούνγκ Ρι (5.630 μ.), δήλωσε ο Γκιαν Κουμάρ Μαχάτο, υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Ντόλαχα. Είπε πως δύο εκ των νεκρών είναι Νεπαλέζοι και ο τρίτος αλλοδαπός, όπως και οι αγνοούμενοι ορειβάτες, αλλά δεν διευκρίνισε τις εθνικότητές τους.

Ωστόσο ο επικεφαλής αξιωματικός της περιοχής Ντολάκα, Αουλάκ Μπαχαντούρ Άλε, δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τρεις Αμερικανοί, δύο Νεπαλέζοι, ένας Ιταλός και ένας Καναδός, και ότι τέσσερις Νεπαλέζοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία θα συνεχιστεί το πρωί της Τρίτης, είπε ο Μαχάτο.

Στο Νεπάλ βρίσκονται οκτώ από τις δέκα υψηλότερες βουνοκορφές του κόσμου, προσελκύοντας ορειβάτες και πεζοπόρους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι φθινοπωρινές αποστολές στα Ιμαλάια είναι λιγότερο δημοφιλείς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κυκλώνας Μόνθα προκάλεσε ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις στο Νεπάλ, με αποτέλεσμα αρκετοί τουρίστες να εγκλωβιστούν σε περιοχές των Ιμαλαΐων. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι αγνοείται η τύχη δύο Ιταλών ορειβατών που επιχειρούσαν να κατακτήσουν κορυφή στο δυτικό Νεπάλ.

