Βίασε και σκότωσε 9χρονη μέσα σε εκκλησία – Μια τρίχα και μια μαρτυρία έλυσαν την υπόθεση 63 χρόνια μετά

Ο δολοφόνος μιας 9χρονης ταυτοποιήθηκε περισσότερα από 60 χρόνια μετά τον βιασμό και τον φόνο της σε μια εκκλησία της Πενσυλβανία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως δράστης θεωρείται ο κατά συρροή βιαστής William Schrader, ο οποίος ήταν 20 ετών όταν διέπραξε το φρικτό έγκλημα σε εξώστη εκκλησίας.

Στις 22 Οκτωβρίου 1962, η Κάρολ Αν βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη βιβλιοθήκη όταν βιάστηκε και στραγγαλίστηκε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Αγίου Μάρκου στο Μπρίστολ, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας Μπακς.

«Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι η μόνη περίπτωση βιασμού και δολοφονίας ενός μικρού κοριτσιού σε εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η Εισαγγελέας της Κομητείας Μπακς, Τζένιφερ Σκορν, σε συνέντευξη Τύπου.

Όπως αναφέρει το abcnews, δικαστική έρευνα έχει πλέον ταυτοποιήσει τον δολοφόνο της Carol Ann ως τον William Schrader, τον οποίο ο Schorn περιέγραψε ως «απόλυτο αρπακτικό». Αν και ο Schrader πέθανε το 2002, τώρα «συνδέεται οριστικά» με τη δολοφονία «μέσω του συνδυασμού αποδεικτικών στοιχείων δεκαετιών και πρόσφατων εξελίξεων στην έρευνα», ανακοίνωσε η εισαγγελία.

A 9-year-old girl killed in a church loft in 1962. Police have identified her killer https://t.co/aDa7gvTsVm pic.twitter.com/zeK8v3AQhj November 3, 2025

Το 1962, ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε τον Schrader – ο οποίος ζούσε κοντά στην εκκλησία – έξω από τον ναό περίπου την ώρα του φόνου, και η αστυνομία τον ανέκρινε αρχικά, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα. Ο Schrader απέτυχε σε τεστ πολυγράφου και οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είπε ψέματα για το άλλοθί του, σύμφωνα με τις αρχές. Αφού ο Schrader συνειδητοποίησε ότι ήταν ύποπτος, έφυγε από την Πενσυλβάνια και μετακόμισε στο Νότο, είπε ο Schorn.

«Η ζωή του Σρέιντερ χαρακτηριζόταν από ένα μοτίβο σωματικής και σεξουαλικής βίας, ιδιαίτερα εναντίον νεαρών, κοριτσιών, εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας», ανέφερε η εισαγγελία.

1962 Bristol church murder of Carol Ann Dougherty finally solved. DA reveals killer https://t.co/OhZqb6G26j October 29, 2025

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «κακοποίησε σεξουαλικά σχεδόν κάθε κορίτσι με το οποίο ζούσε ή είχε πρόσβαση», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Μια τρίχα από το ηβικό τρίχωμα του Σρέιντερ που συλλέχθηκε στην αρχή της έρευνας εξετάστηκε τη δεκαετία του 1990 και έδειξε «σημαντικές ομοιότητες» με τρίχες που βρέθηκαν στο χέρι της Κάρολ Ανν, ανέφεραν οι αρχές. Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς έρευνας εξετάστηκαν 141 δείγματα τριχών από το ηβικό τρίχωμα και «όλα τα άλλα άτομα αποκλείστηκαν», πρόσθεσαν οι αρχές.

Killer Of Carol Ann Dougherty Identified 63 Years Later https://t.co/mkbb4yhVDy pic.twitter.com/0UXv6AQS1y October 29, 2025

Μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση σημειώθηκε πέρυσι, όταν οι ερευνητές ανέκριναν τον θετό γιο του Σρέιντερ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Σρέιντερ «του ομολόγησε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις ότι δολοφόνησε ένα κοριτσάκι σε μια εκκλησία της Πενσυλβανίας», σύμφωνα με την εισαγγελία. Ο Σρέιντερ φέρεται να είπε στον θετό γιο του ότι παρέσυρε την Κάρολ Αν μέσα, τη βίασε και «αναγκάστηκε να σκοτώσει το κορίτσι στο Μπρίστολ για να την εμποδίσει να μιλήσει», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η δολοφονία της Κάρολ Αν «άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειάς μου», δήλωσε η αδελφή της, Κέι Ντάγκερτι, στην συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης.

«Η οικογένειά μας ζούσε χωρίς απαντήσεις και η αβεβαιότητα γύρω από το θάνατο της Κάρολ έγινε μέρος της ταυτότητάς μας», είπε μέσα από τα δάκρυα. «Και οι δύο γονείς μου πέθαναν χωρίς να μάθουν ποιος δολοφόνησε την κόρη τους.Μετά από τόσες δεκαετίες άγνοιας, αυτή η ανακάλυψη φέρνει επιτέλους κλείσιμο και αλήθεια σε μια πληγή που δεν επουλώθηκε ποτέ».

