«Womad»: Το Φεστιβάλ του Πίτερ Γκάμπριελ βρήκε νέο «σπίτι»

Το φημισμένο Φεστιβάλ Womad (World of Music, Arts and Dance), συνιδρυτής του οποίου είναι ο θρυλικός Πίτερ Γκάμπριελ (Peter Gabriel) επιστρέφει το 2026 σε μία νέα τοποθεσία.

Η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ το οποίο είναι διάσημο για το ευρύτατο φάσμα μουσικής που παρουσιάζει – από φολκ και τζαζ μέχρι χιπ-χοπ και dance – δεν πραγματοποιήθηκε, προκειμένου να «επιστρέψει με όλη του την δυναμική».

Η νέα έδρα θα είναι το Neston Park στο Corsham του Γουιλσάιρ, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Charlton Park, που φιλοξενούσε το Φεστιβάλ από το 2007.

Το κτήμα ανήκει στον Τζέιμς Φούλερ (James Fuller), μέλος του διοικητικού συμβουλίου της διάσημης ζυθοποιίας Fuller’s και στη σύζυγό του, την επιχειρηματία Βενίσια (Venetia Fuller).

«Εξετάσαμε πολλές όμορφες τοποθεσίες στη χώρα, αλλά όταν μάθαμε πως ο σερ Τζέιμς και η λαίδη Βενίσια Φούλερ ήθελαν να ανοίξουν το πανέμορφο κτήμα τους και να φιλοξενήσουν το WOMAD, ένιωσα αμέσως πως αυτό θα ήταν ένα ζεστό και φιλόξενο μέρος για να ριζώσουμε ξανά» δήλωσε ο Γκάμπριελ.

«Σε έναν κόσμο όπου πολλοί καταφέρνουν να αποκτούν δύναμη μέσα από το μίσος, τον ρατσισμό και τη διαίρεση, ένα μέρος όπου συναντιούνται όλες οι κουλτούρες και τα όνειρα του κόσμου, χτισμένο πάνω στον σεβασμό και την αλληλοκατανόηση, μοιάζει πιο πολύτιμο από ποτέ», συμπλήρωσε.

Σε κοινή του ανακοίνωση το ζεύγος Φούλερ τόνισε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα καλωσορίσουμε την κοινότητα του WOMAD στο Neston Park το 2026. Είναι η πρώτη φορά που ανοίγουμε το κτήμα μας για ένα τέτοιο γεγονός και το μήνυμα του φεστιβάλ είναι κάτι που θαυμάζουμε εδώ και χρόνια».

Το WOMAD αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου 2026 ενώ η πώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 13 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι το φεστιβάλ ξεκίνησε το 1982 στο Shepton Mallet και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε για 16 χρόνια κοντά στο Reading του Μπέρκσαϊρ, πριν μεταφερθεί στο Charlton Park, σύμφωνα με τον Guardian.

