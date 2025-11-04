Και η ExxonMobil στην Κρήτη – Αρχίζουν ερευνητικές γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες

Μετά την Chevron, άλλος ένας αμερικανικός κολοσσός της ενέργειας, η ExxonMobil, έρχεται στην Ελλάδα, με στόχο την πραγματοποίηση γεωτρήσεων για υδρογονάνθρακες στα νότια της Κρήτης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία θα ανακοινώσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση νοτιοδυτικά της Κρήτης στη διάρκεια της 6ης συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC) το διήμερο 6-7 Νοεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο.

Οι πληροφορίες – τις οποίες επικαλείται η Καθημερινή – αναφέρουν ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε μεγάλα βάθη νερού (οι πιθανοί στόχοι στα νότια της Κρήτης εντοπίζονται σε βάθη από 1.000 ως 3.000 μέτρα) εκτός απροόπτου θα γίνει μέσα στο 2027, καθώς απαιτούνται περίπου 12 με 18 μήνες για την αδειοδότηση.

Το γεγονός ότι ExxonMobil φέρεται αποφασισμένη να ξοδέψει για το συγκεκριμένο εγχείρημα ποσό που μπορεί να φθάσει τα 80 εξατομμύρια ευρώ ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι ο ενεργειακός κολοσσός είναι αισιόδοξος για το τι μπορεί να βρίσκεται κάτω από τον βυθό της Κρήτης και τι μπορεί να σημαίνει σε επενδυτικό επίπεδο.

Αυτό που σημειώνεται, βέβαια, είναι ότι ακόμα κι αν τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης είναι θετικά, η αξιοποίηση ενδεχόμενου κοιτάσματος φυσικού αερίου θα χρειαστεί από 5 ως 8 χρόνια πριν αρχίσει να υλοποιείται. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη γεώτρηση θα δείξει αν και τι υπάρχει στο «οικόπεδο» στα νοτιοδυτικά του νησιού.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γεωλογικές και σεισμικές μελέτες που είχαν προηγηθεί της απόφασης για την ερευνητική γεώτρηση είχαν δείξει γεωλογική δομή παρόμοια με αυτή του τεράστιου αιγυπτιακού κοιτάσματος Zor, το οποίο υπολογίζεται στα 800 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι την απόφαση για ερευνητική γεώτρηση αναμένεται να ανακοινώσει ο αντιπρόεδρος της ExxonΜobil Τζον Αρντιλ με τον οποίο είχε συναντηθεί τον περασμένο Μάιο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της εταιρείας στο Χιούστον.

Η ExxonΜobil ανέλαβε τη διαχείριση δύο θαλάσσιων οικοπέδων της Κρήτης τον Ιούλιο του 2022, λίγους μήνες μετά την αποχώρηση της γαλλικής Total, ενώ υπενθυμίζεται ότι η Chevron, ο μεγάλος ανταγωνιστής της ExxonMobil, εκδήλωσε ενδιαφέρον για δύο περιοχές της Κρήτης και δύο οικόπεδα στην Πελοπόννησο.

Μάλιστα, εκτιμάται ότι η παρουσία της Chevron στην Κρήτη, και σε περιοχές που γειτνιάζουν με αυτές που έχουν παραχωρηθεί στην κοινοπραξία της ExxonΜobil, κινητοποίησε την αμερικανική εταιρεία στο να πάρει την απόφαση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση.

