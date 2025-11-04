search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:50
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

04.11.2025 15:09

Νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση για τα ΕΛΤΑ

vouli_siriza

Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση των αρμοδίων επιτροπών για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ καταθέτοντας νέο αίτημα με το οποίο ζητούν να κληθούν οι αρμόδιοι υπουργοί και να προσδιοριστεί εντός της ημέρας νέα ημερομηνία συζήτησης του θέματος.

Με επιστολή τους μετά την παραίτηση Σκλήκα 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Διονύση Καλαματιανό, τονίζουν ότι η συζήτηση είναι κατεπείγουσα, καθώς η απόφαση οδηγεί σε περαιτέρω εγκατάλειψη της υπαίθρου. «Απαιτείται άμεση ενημέρωση της Βουλής από τους αρμόδιους υπουργούς και τον επικεφαλής του Υπερταμείου», αναφέρουν.

Στην επιστολή προς τους προέδρους των δύο συναρμόδιων επιτροπών υπογραμμίζεται πως δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός λόγος για την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης και ζητείται να κληθούν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και Επικεφαλής του Υπερταμείου Ιωάννης Παπαχρήστου. 

«Η αναστολή λειτουργίας των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ συνδέεται με την εγκατάλειψη και την ερήμωση της υπαίθρου και η συζήτηση στη Βουλή για το μείζον αυτό θέμα είναι κατεπείγουσα, ώστε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός», αναφέρουν οι βουλευτές και προσθέτουν ότι «δεδομένης της κρισιμότητας του θέματος η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τη Βουλή και τους Βουλευτές για ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία».

