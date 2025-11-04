ΕΛΤΑ – Βουλή: Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης των επιτροπών

Την αναβολή της κοινής έκτακτης συνεδρίασης των επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τα ΕΛΤΑ έφερε η παραίτηση του CEO του Οργανισμού, Γρηγόρη Σκλήκα, κάτι που ανακοίνωσε και επίσημα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

H απόφαση αυτή, ωστόσο, προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις στην αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποφύγει το διάλογο – και… το ξύλο – για την απόφαση για «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Φάμελλος: Κυβερνητική επιλογή με γνώση και σχέδιο του Μητσοτάκη η συρρίκνωση των ΕΛ.ΤΑ.

«Απαράδεκτη» και «απόδειξη οξείας κυβερνητικής κρίσης» χαρακτηρίζει ο Σωκράτης Φάμελλος την αναβολή της συνεδρίασης των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον CEO των ΕΛ.ΤΑ. «εξιλαστήριο θύμα» καθώς, όπως ανέφερε «η συρρίκνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη».

Συμπλήρωσε πως «η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια». Και τέλος ζήτησε η συζήτηση στην Βουλή να πραγματοποιηθεί άμεσα, και να ενημερωθούν τα κόμματα απευθείας από τους υπουργούς που είναι οι υπεύθυνοι, καθώς το θέμα των ΕΛ.ΤΑ. «δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Ν.Δ.», αλλά αφορά τη Βουλή, τη Δημοκρατία και τους πολίτες.

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου στο περιστύλιο της Βουλής:



«Η αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής της Βουλής που είχε καθοριστεί σήμερα μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι πρώτα απ’ όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μίας οξείας κυβερνητικής κρίσης.



Η συρρίκνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα.



Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια.



Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος.



Αποδεικνύουν επίσης ότι η πίεση μας αλλά και η αντίδραση της κοινωνίας πιάνει τόπο.



Η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία. Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα, και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε κι άλλες πρωτοβουλίες.



Δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των ΕΛΤΑ, είναι ένα θέμα που αφορά τη Βουλή, τη Δημοκρατία και τους πολίτες.



Πρέπει να ενημερωθούμε όλοι απευθείας από τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι και παράλληλα να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών».

Ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μεθοδεύει την αναβολή της συζήτησης «παρά την καθολική αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας» για την απόφαση των ΕΛΤΑ. «Πληροφορούμαστε ότι, παρά την αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση μεθοδεύει την αναβολή της συζήτησης στις αρμόδιες επιτροπές μια συζήτηση που προγραμματίστηκε μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και είχε προσδιοριστεί για τη μία το μεσημέρι», είπε.

«Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει», τόνισε ο Δ. Καλαματιανός. «Πρέπει να ενημερωθεί η Βουλή, οι βουλευτές, όλος ο ελληνικός λαός για το τι συνέβη σχετικά με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων αυτών και να έρθουν οι υπουργοί να απολογηθούν για όλα αυτά. Τα εσωκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας δεν αφορούν τον ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό αφορά η ερήμωση και η εγκατάλειψη της υπαίθρου με ευθύνη της κυβέρνησης».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Απόστολος Πάνας υπογράμμισε ότι «η αναβολή από την κυβέρνηση αποδεικνύει αλαζονεία και ευτελισμό θεσμικών λειτουργιών. Δεν θα το επιτρέψουμε. Η παραίτηση δεν αποτελεί λόγο αναβολής», ο Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση αξιοποιεί την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου για να αποφύγει να απολογηθεί για την απόφασή της να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Πρέπει να απολογηθεί και να πάρει πίσω αυτή την απόφαση», ενώ ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε για ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λειτουργίας.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Πικρός πρωινός καφές στο Μαξίμου για τα ΕΛΤΑ: Οι αποφάσεις Μητσοτάκη για καταστήματα, Σκλήκα και υπουργικές αρμοδιότητες