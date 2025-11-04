«Ορίζοντες»: Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Γαρύφαλλου

Η Αίθουσα Τέχνης ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Καρτέρης παρουσιάζει την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 την δεύτερη ατομική έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Γαρύφαλλου με τίτλο: «Ορίζοντες».

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Ιστορικός Τέχνης Αθηνά Σχινά. Θα παρουσιαστούν έργα μικρών, μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων που έχουν δημιουργηθεί με λάδια σε καμβά. Η έκθεση θα διαρκέσει έως το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025.

Η Ιστορικός Τέχνης και Επιμελήτρια Αθηνά Σχινά, σημειώνει στον κατάλογο της έκθεσης:

Ο ζωγράφος μέσα από το φυσικό τοπίο, μεταφέρει και βασικά μεταφράζει ψυχικές και συναισθηματικές του καταστάσεις, μετατρέποντας τα στοιχεία του περιβάλλοντος σε αλληγορίες ζωής. Ουσιαστικά, εικονοποιεί αισθήσεις κι εντυπώματα του υποσυνειδήτου, όπως και του συλλογικού ασυνειδήτου. Ο χρόνος γίνεται τρόπος κι ο εκάστοτε τόπος γίνεται σημείο συνάντησης κι αναγωγής του γνωστού και του φανταστικού, σε οικείο κι αινιγματικό, μέσα από τους ρυθμούς και τις ανάσες της πλάσης.

Στην συγκεκριμένη ενότητα των έργων του ζωγράφου και στον τρόπο με τον οποίο εκείνος παρουσιάζει τα θέματά του, εντοπίζονται δύο κατευθύνσεις. Αφενός η υπερβατική αίσθηση που υποβάλλουν οι θάλασσες και οι ουρανοί του, εμβολιάζει το εφήμερο και φευγαλέο, καθώς και την χοϊκότητα, όπως και την φθαρτότητα της θεματικής του μορφολογίας, αφετέρου οι ανοιχτοί του ορίζοντες με τις ποικίλες διαθλάσεις του φωτός, αλλά και οι θάλασσές του (που υποβάλλουν απεραντοσύνη και μυστήριο), οδηγούν παράλληλα τον ψυχισμό του θεατή και στην ακριβώς αντίθετη, αλλά συνυπάρχουσα πλευρά. Η ίδια η «πραγματικότητα» που παριστάνεται, ισορροπώντας θαρρεί κανείς στην γραμμή του κλάσματος, αμφιρρέπει ανάμεσα στην φύση και στην μεταφυσική, μετουσιώνοντας κι αθόρυβα αποκαθηλώνοντας τα γήινα προς τα ουράνια και τα ορατά προς τα αθέατα, μέσα από τα ερωτηματικά που μεταφέρουν σιωπηλά, οι ίδιες οι αλληγορίες της ζωής.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 11.00 – 20.00

Τετάρτη – Σάββατο 12.00 – 15.00 / Κυριακή – Δευτέρα Κλειστά

GALLERY ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΤΕΡΗΣ, Σολωμού 7, Εξάρχεια 106 83 Αθήνα

Τηλ. (+30) 6947 277 684 | (+30) 210 8239 465 | [email protected]

