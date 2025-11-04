Ροδόπη: Νεκρός 64χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοποδήλατο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 52χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μοτοποδήλατο που οδηγούσε ένας 64χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 52χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σαπών.

