Στη Νέα Υόρκη όλα τα βλέμματα: Η ώρα του Μαμντάνι, ο διχασμός στους Δημοκρατικούς και ο παράγοντας Τραμπ

Η Νέα Υόρκη εκλέγει σήμερα τον νέο δήμαρχό της, με τις δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν φαβορί τον Ζόραν Μαμντάνι, έναν 34χρονο μουσουλμάνο ινδικής καταγωγής που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος και δηλώνει ένθερμος αντίπαλος των πολιτικών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει εκφράσει επανειλημμένα την προτίμησή του στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και χθες Δευτέρα το βράδυ κάλεσε και πάλι τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν τον βασικό αντίπαλο του Μαμντάντι, τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Δημοκρατικούς.

«Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, στ’ αλήθεια δεν έχετε επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίσετε πως θα κάνει φανταστική δουλειά. Είναι ικανός, ο Μαμντάνι όχι», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζόραν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές και γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια, με εξαίρεση τα ελάχιστα απαιτούμενα», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 06:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) και κλείνουν στις 21:00 (04:00 ώρα Ελλάδας, αύριο Τετάρτη).

Ο Λίνκολν Μίτσελ, καθηγητής του πανεπιστημίου Κολούμπια, αναμένει αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές.

Εδώ και μήνες οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Μαμντάνι να προηγείται με 4,5 έως 16 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Κουόμο, που κατεβαίνει στις εκλογές ως ανεξάρτητος, αφού έχασε στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών από τον Μαμντάνι.

Ο τρίτος υποψήφιος, ο Ρεπουμπλικάνος Κέρτις Σίλουα, αρνήθηκε πεισματικά να αποσυρθεί υπέρ του Κουόμο, του οποίου οι θέσεις υπέρ των επιχειρηματιών και στο ζήτημα της ασφάλειας είναι κοντά στις δικές του.

Περίπου 735.300 ψηφοφόροι έχουν ψηφίσει πρόωρα, τέσσερις φορές περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, το 2021. Τότε συνολικά είχαν ψηφίσει 1,15 εκατ. άνθρωποι, με το ποσοστό συμμετοχής να φτάνει το 23,3%.

Ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, οι κάτοικοι της οποίας ψηφίζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% τους Δημοκρατικούς, θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου.

Ποιος είναι ο Ζόχραν Μαμντάνι;

Είναι μόλις 34 ετών, μουσουλμάνος και δηλώνει «δημοκράτης σοσιαλιστής». Ο Τραμπ τον αποκαλεί κομμουνιστή και απειλεί με κυρώσεις σε περίπτωση που ο Ζόχραν Μαμντάνι επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και κερδίσει τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Ο εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, κάτοικος Αστόρια στο Κουίνς, έχει καταφέρει να κερδίσει τις συμπάθειες των συμπολιτών του, εστιάζοντας σε προβλήματα της καθημερινότητας. Ζητά λογικά ενοίκια για όλους, δωρεάν λεωφορεία για τους μαθητές, σεβασμό για τους μετανάστες.

Μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, πριν να ανακοινωθεί η υποψηφιότητά του, ελάχιστοι είχαν ακούσει το όνομά του. Αλλά η προεκλογική του παρουσία άλλαξε τα δεδομένα, ξανάδωσε για πολλούς νόημα στην πολιτική, ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή τη φορά περίπου 740.000 Νεοϋορκέζοι, από τα περίπου 4 εκατομμύρια ψηφοφόρων, έκαναν χρήση του δικαιώματος της «πρόωρης ψήφου» (Early Voting), πέντε φορές περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Την περασμένη Κυριακή πάνω από 90.000 εθελοντές βγήκαν στους δρόμους και χτύπησαν πάνω από 200.000 πόρτες για να διαφημίσουν το πρόγραμμά του. Ειδικά η νεολαία πρωτοστατεί στην εκστρατεία του. Έτσι κι αλλιώς για το 62% των ηλικίας κάτω των 30 ετών ερωτηθέντων Αμερικανών ο «σοσιαλισμός» είναι μια θετική έννοια.

Ο 34χρονος Ζόχραν #Μαμντάνι διεκδικεί τη δημαρχία στη #ΝέαΥόρκη για λογαριασμό των #Δημοκρατικών και όλα δείχνουν πως θα είναι κάτι παραπάνω από νικητής αυτών των εκλογών: Η πρόταση και η ελπίδα μιας Δημοκρατικής #Αριστεράς στις ΗΠΑ. pic.twitter.com/rYvgHqxQ2g — DW Greek (@dw_greek) November 4, 2025

Φόροι για τους πλούσιους

Σε μια περίοδο έντονης πόλωσης στις ΗΠΑ από τις πολιτικές του Τραμπ ο Μαμντάνι εκπέμπει ένα αισιόδοξο μήνυμα, μιλά για μια πόλη που θα δίνει σε όλους το δικαίωμα να ζήσουν με αξιοπρέπεια και δηλώνει ανοιχτά ότι θέλει να χρηματοδοτήσει τις εξαγγελίες του φορολογώντας τον πλούτο. Κατάφερε μάλιστα να μιλήσει και σε τμήματα της μεσαίας τάξης που έδειχναν κατά καιρούς ευάλωτα στον πειρασμό της MAGA ατζέντας. Ακόμα ένας λόγος να προκαλέσει την μήνι του Τραμπ, που τον έχει δαιμονοποιήσει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί ότι σε περίπτωση εκλογής του Μαμντάνι θα κόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια προς την πόλη. Μιλάμε για μια πόλη με 300.000 υπαλλήλους και έναν προϋπολογισμό, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο εκείνου ολόκληρης της Γερμανίας.

Πάντως πολλοί είναι αυτοί που αμφιβάλλουν αν η πρότασή του για φορολόγηση των πλουσίων θα εγκριθεί από την κυβερνήτη και το επιτελείο της. Ωστόσο ο γεννημένος στην Ουγκάντα πολιτικός, που στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με την χιπ-χοπ μουσική και έχει εργαστεί ως στεγαστικός σύμβουλος, προηγείται εδώ και εβδομάδες σταθερά στις δημοσκοπήσεις. Πίσω του ο πρώην κυβερνήτης, επίσης Δημοκρατικός Άντριου Κουόμο, που στηρίζεται από γνωστούς ευκατάστατους επιχειρηματίες, που φυσικά θέλουν να αποτρέψουν έναν σοσιαλιστή που μιλά για αναδιανομή του πλούτου στην ηγεσία του δήμου. Κατά του Μαμντάνι έχει στραφεί και το εβραϊκό λόμπι, λόγω της καταγωγής του, αλλά κυρίως εξαιτίας της ανοιχτής του υποστήριξης προς την Παλαιστίνη.

Μια μάχη προσανατολισμού

Αλλά αυτό δεν δείχνει να φοβίζει τους υποστηρικτές του. Όπως επισημαίνει, μιλώντας στην γερμανική τηλεόραση, ο Νταγκ Τουρέτσκι, πρώην συνεργάτης του γραφείου προϋπολογισμού της Νέας Υόρκης αυτή η μάχη «δεν έχει να κάνει τόσο με την πολιτική πλατφόρμα ενός μόνο υποψηφίου, όσο μάλλον με τη διασφάλιση ότι οι ελίτ των Οικονομικών και των ακινήτων δεν θα υπαγορεύουν πλέον τις πολιτικές της πόλης». Μια νίκη του Μαμντάνι θα είναι υπό αυτή την έννοια μια «μαχαιριά» για τον ίδιο τον Τραμπ και το μοντέλο πολιτικού που αυτός ενσαρκώνει.

Παράλληλα μια επικράτηση του εκπροσώπου της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών θα είχε επιπτώσεις και για τον ίδιο τον προσανατολισμό του κόμματός του, στον αγώνα εναντίον του δεξιού λαϊκισμού του Τραμπ. Ζητήματα όπως το κόστος ζωής και η κοινωνική δικαιοσύνη θα μπορούσαν στη συνέχεια να γίνουν βασικές προτεραιότητες για τους Δημοκρατικούς σε μελλοντικές εκλογές και σε εθνικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα αναμένονται για το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση θα ανακατέψουν την πολιτική τράπουλα στις ΗΠΑ και κυρίως εντός της ηγεσίας του λαβωμένου Δημοκρατικού Κόμματος, που είδε και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις της πρωτοβουλίας «No Kings» την κοινωνία να βρίσκεται αρκετά βήματα μπροστά της.

«Πολιτικοί εχθροί»

Οι προτάσεις του Μαμντάνι (δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και φοίτηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, έλεγχοι στις τιμές των ενοικίων) τον τοποθετούν πιο κοντά στους Σοσιαλδημοκράτες.

Εξάλλου, την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αναπτύξει ή επιδιώκει να αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε πολλά προπύργια των Δημοκρατικών (Πόρτλαντ, Ουάσινγκτον, Σικάγο, Μέμφις και Λος Άντζελες), ο Μαμντάνι υποσχέθηκε να αντισταθεί «σκληρά» στην αντιμεταναστευτική του πολιτική και στον δικαστικό του πόλεμο εναντίον των «πολιτικών του αντιπάλων».

Και ο Ίλον Μασκ κάλεσε τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν τον Κουόμο και όχι τον «Μουμντούνι ή όποιο είναι το όνομά του», σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ.

Ακόμα και εντός του κόμματός του ο υποψήφιος δεν χαίρει ομόφωνης υποστήριξης. Αρκετές προσωπικότητες, ιδίως ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Νεοϋορκέζος Τσακ Σούμερ, δεν τον υποστηρίζουν δημόσια και όσοι το έχουν κάνει είναι επιφυλακτικοί.

Αν και τελικά τάχθηκε υπέρ του Μαμντάνι, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις εκτίμησε ότι δεν εκπροσωπεί «το μέλλον» της παράταξης, παρά τον ενθουσιασμό που κυριαρχεί στη Νέα Υόρκη γύρω από το πρόσωπό του.

Αναλυτές, που ερωτήθηκαν από το AFP, συμφωνούν με τον Τζέφρις, επισημαίνοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πολιτικής της Νέας Υόρκης που την κάνουν να ξεχωρίζει από την υπόλοιπη χώρα.

Επαινετικά σχόλια Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα από την πλευρά του «χαιρέτισε την προεκλογική εκστρατεία» του νεαρού Σοσιαλιστή στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν το Σάββατο, σύμφωνα με τους New York Times. Όπως και ο ίδιος ο Μαμντάνι, ο Ομπάμα κατήγγειλε τις «ισλαμοφοβικές» επιθέσεις που εξαπέλυσαν κάποιοι υποστηρικτές του Κουόμο.

Η γειτονική πολιτεία Νιού Τζέρσεϊ επιλέγει σήμερα τον νέο της κυβερνήτη μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου επιχειρηματία Τζακ Τσιαταρέλι και της υποψήφιας των Δημοκρατικών Μίκι Σέριλ.

Η πολιτεία θεωρείται προπύργιο των Δημοκρατικών, αλλά στις τελευταίες προεδρικές εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ μείωσε κατά πολύ τη διαφορά του.

Η Βιρτζίνια θα εκλέξει την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη στην ιστορία της. Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν ως φαβορί την Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, πρώην πράκτορα της CIA, έναντι της Ρεπουμπλικανής Γουίνσομ Ερλ- Σιρς, πρώην πεζοναύτη.

Στην άλλη άκρη των ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν αν θα επιτρέψουν την τροποποίηση των εκλογικών περιφερειών, μια κίνηση που θα ευνοήσει το Δημοκρατικό Κόμμα και έχει στόχο να αποτελέσει απάντηση σε αντίστοιχη πρωτοβουλία των Ρεπουμπλικάνων στο Τέξας.

Διαβάστε επίσης:

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Μάχη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

Φρίκη στη Καλιφόρνια: Γονείς και γιαγιά βασάνισαν και σκότωσαν το 8χρονο παιδί τους – Το βρήκαν μέσα σε ψυγείο

Η Βρετανία «κόβει» τις διαμαρτυρίες έξω από τα σπίτια εκλεγμένων αξιωματούχων για να μην «παρενοχλούνται»