search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2026 09:56

Χειμερινός κολυμβητής ο 45χρονος που άφησε την τελευταία του πνοή σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα – Ήταν ζωντανός όταν εντοπίστηκε

17.04.2026 09:56
Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 45χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα στα Χανιά.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα creta24.gr τον άνδρα εντόπισε ο ξάδερφός του που τον αναζητούσε αφού γνώριζε πως ο 45χρονος -που ήταν χειμερινός κολυμβητής– είχε πάει στην περιοχή για κολύμπι αλλά δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες.

Ο άνδρας που «χτένιζε» την περιοχή, βρήκε τελικά τον 45χρονο στην σπηλιά λιπόθυμο. Μάλιστα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 45χρονος ήταν ζωντανός όταν τον βρήκε ο ξάδερφός του, ο οποίος κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του ΑΤ Κισσάμου, όμως για τον 45χρονο ήταν ήδη αργά. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άνδρας είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΙΝΕΜΑ

«As Deep as the Grave»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με την AI εκδοχή του Val Kilmer (video)

ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις» λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πριν τη συνάντηση με τον Σχοινά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μυρτώ: Μήνυση σε χρήστη του TikTok που είπε ότι τη «δολοφονήσαμε» – Διαψεύδω ότι οι γιατροί δεν ήταν στη θέση τους

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στα Δικαστήρια για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης (videos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ευρωπαία εισαγγελέα: «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου μαζί της»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρατόμηση» εξπρές του διοικητή της ΕΥΠ στα Ιωάννινα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:38
ΣΙΝΕΜΑ

«As Deep as the Grave»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με την AI εκδοχή του Val Kilmer (video)

ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις» λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πριν τη συνάντηση με τον Σχοινά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μυρτώ: Μήνυση σε χρήστη του TikTok που είπε ότι τη «δολοφονήσαμε» – Διαψεύδω ότι οι γιατροί δεν ήταν στη θέση τους

1 / 3