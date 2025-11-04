search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 00:46
ΕΛΛΑΔΑ

04.11.2025 23:01

Ξανανοίγει ο φάκελος για τον θάνατο 19 μηνών βρέφους στην Πάτρα

04.11.2025 23:01
credit: pixabay

Κατόπιν νομικών ενεργειών των γονιών ανοίγει ο φάκελος για τον θάνατο 19 μηνών βρέφους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας απέδωσε τον θάνατο σε επιπλοκές από τον COVID-19. Οι γονείς ζητούν να γίνουν νέες έρευνες, θεωρώντας ότι υπήρξε καθυστέρηση στη διασωλήνωση και ελλιπής ιατροδικαστική διερεύνηση.

Το παιδάκι, τον Σεπτέμβριο του 2022 νόσησε από COVID-19 και παρουσίασε μελάνιασμα, που θορύβησε τους γονείς του. Το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν παρουσίαζε μυδρίαση.

Σύμφωνα με τους γονείς οι γιατροί στο Καραμανδάνειο καθυστέρησαν να το διασωληνώσουν γιατί δεν υπήρχε αναισθησιολόγος, σύμφωνα με το patris.gr.

Μετά τη διασωλήνωση, το παιδί έπεσε σε προκωματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρό και λίγες ημέρες αργότερα κατέληξε.

