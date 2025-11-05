Φιλιππίνες: Αυξάνονται δραματικά τα θύματα του τυφώνα Καλμάγκι, πάνω από 90 οι νεκροί

Ο τυφώνας Καλμάγκι στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 90 ανθρώπους στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο γι’ αυτή την καταστροφή που προκάλεσε πλημμύρες σπάνιας σφοδρότητας.

Ο εκπρόσωπος της επαρχίας Τσέμπου (κεντρικές Φιλιππίνες) διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άλλα 35 πτώματα ανακαλύφθηκαν σε παραλιακό χωριό, αυξάνοντας τον περιφερειακό απολογισμό σε 76 νεκρούς. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει το θάνατο τουλάχιστον άλλων 17 θυμάτων στην υπόλοιπη χώρα και ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται στο στάδιο αυτό σε 93 νεκρούς.

Νωρίτερα η πολιτική προστασία στο αρχιπέλαγος,είχε κάνει λόγο για 66 νεκρούς.. Από τον τυφώνα επλήγησαν «μεγάλες πόλεις», «αστικοποιημένες περιοχές», εξήγησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

