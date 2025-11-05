Νέα εποχή για το Shipping της Alpha Bank – Επικεφαλής ο έμπειρος Γιάννης Καραμανώλης

Νέα σελίδα ανοίγει η Alpha Bank στον στρατηγικό τομέα της ναυτιλιακής τραπεζικής, με την τοποθέτηση του Γιάννη Καραμανώλη στη θέση του Chief of Shipping. Η κίνηση σηματοδοτεί την πρόθεση της Τράπεζας να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στη ναυτιλία, έναν κλάδο στον οποίο διαχρονικά διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, οι ενεργές χρηματοδοτήσεις της Alpha Bank προς τον ναυτιλιακό κλάδο υπερβαίνουν τα 3,62 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της στην υποστήριξη ενός από τους πλέον εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε ότι «η ναυτιλία αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της εξωστρέφειας και της δημιουργικότητας της Ελλάδας». Όπως πρόσθεσε, «με τον Γιάννη Καραμανώλη στο τιμόνι του Shipping, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για έμπρακτη στήριξη ενός κλάδου που πρεσβεύει το καλύτερο πρόσωπο της χώρας στον κόσμο».

Παράλληλα, ο κ. Ψάλτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου για τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στο Shipping της Τράπεζας, επισημαίνοντας τη συμβολή του στις σχέσεις της Alpha Bank με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.

Ποιος είναι ο Γιάννης Καραμανώλης

Ο Γιάννης Καραμανώλης, γεννημένος το 1969, είναι διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος MSc in Transportation από το Cardiff University of Wales.

Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή τραπεζική, έχοντας διατελέσει Head of Origination of Transportation Europe, Middle East and Africa στη BNP Paribas. Παλαιότερα, εργάστηκε σε διεθνείς τράπεζες με ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, όπως η Fortis Bank και η ABN AMRO Bank, κατέχοντας ανώτερες διοικητικές θέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε από την Alpha Bank, όπου πλέον επιστρέφει σε ηγετικό ρόλο.

Διαβάστε επίσης:

9η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών – Ευρώπη & Ελλάδα 2030, μια διαφορετική φορολόγηση για την ανάπτυξη

ΤHEON: Αναβαθμίζει τους στόχους της για το 2025 – Ισχυρά αποτελέσματα στο 9μηνο

Η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ εξαγόρασε το Κτήμα Σιγάλα και ενισχύει τη θέση της στο ελληνικό κρασί