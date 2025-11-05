search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 12:18
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

05.11.2025 11:59

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

05.11.2025 11:59
Σε δύο φάσεις, όπως κάθε μήνα, θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές θα ακολουθήσουν το καθιερωμένο μοντέλο διαχωρισμού Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η πληρωμή για τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ και με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από 1.1.2017 και μετά). Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
  • Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου αναμένονται οι καταβολές των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Λοιπών Εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει κάθε φορά, η πίστωση των χρημάτων θα ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οπότε, η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου.

