Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Σε δύο φάσεις, όπως κάθε μήνα, θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για τον Δεκέμβριο.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές θα ακολουθήσουν το καθιερωμένο μοντέλο διαχωρισμού Μισθωτών και Μη Μισθωτών.
Πιο συγκεκριμένα:
Όπως συμβαίνει κάθε φορά, η πίστωση των χρημάτων θα ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
Οπότε, η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου.
