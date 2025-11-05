Στην Αθήνα μέσα στον Νοέμβριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει μέσα στον Νοέμβριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στη διάρκεια ενημέρωσης από το υπουργείο Εξωτερικών.
Η ακριβής ημερομηνία άφιξης του Ουκρανού προέδρου στην πρωτεύουσα δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα ούτε και ανακοινώθηκε για λόγους ασφαλείας
Σημειώνεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισκεφτεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ.
Η επίσκεψη αυτή είχε οργανωθεί επίσης κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας.
Διαβάστε επίσης
Τα νεύρα με την Αγαπηδάκη και οι εκλογές που έρχονται
Χριστουδουλάκης σε Αναστασίου: «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη»
Ο Μητσοτάκης κι ο εκλογικός νόμος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.