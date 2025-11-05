Στην Αθήνα μέσα στον Νοέμβριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει μέσα στον Νοέμβριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στη διάρκεια ενημέρωσης από το υπουργείο Εξωτερικών.

Η ακριβής ημερομηνία άφιξης του Ουκρανού προέδρου στην πρωτεύουσα δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα ούτε και ανακοινώθηκε για λόγους ασφαλείας

Σημειώνεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισκεφτεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ.

Η επίσκεψη αυτή είχε οργανωθεί επίσης κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας.

