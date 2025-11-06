search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 00:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 22:02

Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ λόγω ύποπτων drones

06.11.2025 22:02
drone

H κυκλοφορία διακόπηκε στο αεροδρόμιο Λαντβάτερ του Γκέτεμποργκ, στις δυτικές ακτές της Σουηδίας σήμερα, αφού ένα ή περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εθεάθησαν στο αεροδρόμιο, έγινε γνωστό από την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

Ντρόουν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορες χώρες. Ορισμένοι αξιωματούχοι επιρρίπτουν ευθύνες για τα περιστατικά στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με τα περιστατικά.

Έκλεισε ο εναέριος χώρος

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή περισσότερα παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Landvetter», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας LFV.Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για τις ύποπτες παρατηρήσεις στις 18.41 ώρα Ελλάδας και έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συγκεντρώσουν πληροφορίες.

Το αεροδρόμιο αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έπειτα από εκείνο της Στοκχόλμης, το Αρλάντα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Swedavia.«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λαντβάτερ παραμένει αυτήν τη στιγμή κλειστός εξαιτίας ενδείξεων ενός ύποπτου ντρόουν», δήλωσε η επικεφαλής Λειτουργίας της Swedavia Σούζαν Νόρμαν. «Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός, ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης

Σουηδία: 18χρονος κατηγορείται πως προετοίμαζε τζιχαντιστική επίθεση σε φεστιβάλ

Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο με την ανακοίνωση μείωσης της τιμής των φαρμάκων (Video)

Νικολά Σαρκοζί: Φοβάται να φάει το φαγητό της φυλακής και το… έριξε στα γιαούρτια 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimberly
ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τιμή μου να υπηρετώ σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media

mik tzager
LIFESTYLE

Στην Κρήτη ο Μικ Τζάγκερ: Ο Θρύλος της ροκ ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό (Photos)

brussels airport drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεστάλη ξανά η λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών λόγω drone που θεάθηκε στην περιοχή – Έκτακτα μέτρα από το Βέλγιο

syria al sara syntgama -new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υπερψήφισε την άρση των κυρώσεων σε βάρος του μεταβατικού προέδρου της Συρίας

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 00:05
kimberly
ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τιμή μου να υπηρετώ σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media

mik tzager
LIFESTYLE

Στην Κρήτη ο Μικ Τζάγκερ: Ο Θρύλος της ροκ ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό (Photos)

brussels airport drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεστάλη ξανά η λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών λόγω drone που θεάθηκε στην περιοχή – Έκτακτα μέτρα από το Βέλγιο

1 / 3