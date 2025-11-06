search
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ιωάννα Λιούτα ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ

06.11.2025 07:00

Οδηγός επιβίωσης για πολίτες σε αποχαύνωση

06.11.2025 07:00
ioanna liouta

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα*

Καλώς ήρθες πολίτη της Ελλάδας του 2025(έκδοση 2025 επικαιροποιημένη με νέα μέτρα και περισσότερη απελπισία).

Αν διαβάζεις αυτές τις γραμμές,σημαίνει ότι έχεις επιβιώσει (προς το παρόν)από την τελευταία αύξηση στο σούπερ μάρκετ,τη νέα τιμή του ρεύματος και τη δήλωση “η οικονομία πάει περίφημα” από τον εκάστοτε Κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Για να συνεχίσεις να αντέχεις στην εθνική αποσύνθεση με αξιοπρέπεια (ή έστω με καφεΐνη),ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Μην πιστεύεις ποτέ δελτία τύπου.

Αν ήταν να ενημερωθείς από αυτά, θα πίστευες ότι ζεις στη Δανία.

Σκέψου ότι όσο πιο συχνά μιλάνε για “ευημερία”, τόσο πιο ακριβό θα γίνεται το ψωμί.

2. Μάθε να ζεις με το “προσωρινά”.

Προσωρινός μισθός, προσωρινή δουλειά, προσωρινό χαμόγελο.

Η μονιμότητα πλέον αφορά μόνο τους πολιτικούς και τα χρέη σου.

3. Εξάσκησε την τέχνη του “δεν τρέχει τίποτα”.

Το νερό κόπηκε; Δεν τρέχει τίποτα.

Το ρεύμα διπλασιάστηκε; Δεν τρέχει τίποτα.

Η χώρα αδειάζει; Δεν τρέχει τίποτα ,τρέχουν μόνο οι νέοι στο εξωτερικό.

4.Βάλε στόχους ρεαλιστικούς.

Μην ονειρεύεσαι σπίτι και γάμο.

Αν καταφέρεις να βάλεις βενζίνη και να αγοράσεις καφέ την ίδια μέρα,είσαι ήδη μεσαία τάξη.

Μην σκέφτεσαι να κάνεις παιδιά (με τι λεφτά άλλωστε)

Αν δεν μεγαλώνεις κανέναν,δεν μεγαλώνεις ούτε εσύ.Ούτε ρυτίδες,ούτε πάνες,ούτε ΕΦΚΑ.

Και αν τύχει να νιώσεις «γονεϊκό ένστικτο»,πήγαινε στη ΔΕΗ,εκεί θα μάθεις τι σημαίνει πραγματική ευθύνη.

5. Απόκτησε Κυβερνητική ανοσία.

Όταν βλέπεις Υπουργό να δηλώνει “δουλεύουμε για το μέλλον”,κάνε βαθιές αναπνοές και θυμήσου ,το μέλλον για εκείνους είναι συντάξιμο,για σένα προθεσμιακό.

6. Κάνε οικονομία στη θλίψη.

Δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι κάθε μέρα.

Μοίρασέ το σε δόσεις,όπως τον φόρο εισοδήματος.

7.Δούλευε για εμπειρία.

Τι να τα κάνεις τα λεφτά;Η «εμπειρία»μένει.Θα τη δείχνεις στα εγγόνια σου, αν υπάρξουν ποτέ, μαζί με τις αποδείξεις από τα «μπλοκάκια».

8.Μην αγχώνεσαι για το μέλλον.

Το καλό με τη στασιμότητα είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις σχέδια.Ούτε στεγαστικά,ούτε οικογενειακά,ούτε συνταξιοδοτικά.

Το αύριο (αν δεν σηκωθείς από πληκτρολόγιο και καναπέ)θα είναι χειρότερο από το σήμερα και πιο ακριβό.

8.Μην περιμένεις σωτήρες.

Αν η λύση έρθει “απ’ τα πάνω”,θα είναι σίγουρα ακριβή και φορολογήσιμη.

Η σωτηρία των πολιτών είναι υπόθεση των ίδιων των πολιτών.

9.Αγάπα τη μιζέρια σου διότι την έχεις πληρώσει ακριβά.

Έχεις επενδύσει χρόνια,φόρους και νεύρα σε αυτή.

Είναι κομμάτι της ταυτότητάς σου, σχεδόν εθνικό προϊόν.

10.Απόλαυσε το success story των άλλων.

Οι πολιτικοί σου δουλεύουν σκληρά για σένα ,για να μη σου μείνει ούτε ευρώ άχρηστο στο πορτοφόλι.

11.Σκέψου θετικά ή καθόλου.

Η εθνική πολιτική υγείας βασίζεται στην άγνοια.Αν δεν ενημερώνεσαι,είσαι πιο ήρεμος.

12.Τέλος

Βάλε ειδήσεις και πίστεψε ότι όλα πάνε υπέροχα,απλώς δεν το έχεις καταλάβει.

*Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια

