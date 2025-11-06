Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια

Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή, 7/11, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αναμένεται να προβεί σε συγκεκριμένες εξαγγελίες, όπως η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, στην οποία θα ενταχθούν τμήματα με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα και στα ναρκωτικά, με ενίσχυση των δυνάμεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης αύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης για σημαντικά θέματα της επικαιρότητας».

