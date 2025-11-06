search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 19:10
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 17:10

Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια

06.11.2025 17:10
xrysoxoidis 511- new

Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή, 7/11, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. 

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αναμένεται να προβεί σε συγκεκριμένες εξαγγελίες, όπως η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, στην οποία  θα ενταχθούν τμήματα με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα και στα ναρκωτικά, με ενίσχυση των δυνάμεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης αύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης για σημαντικά θέματα της επικαιρότητας».

Διαβάστε επίσης:

Η «Ιθάκη» του Τσίπρα και σε audiobook – Ποιος είναι ο αφηγητής

«Kαουμπόι» κι ο Βελόπουλος μετά τον Άδωνι – «Το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου»

Ποιοι εφοπλιστές πήγαν στο Ζάππειο για επαφές με τους Αμερικανούς αξιωματούχους για την ενέργεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Pejman
ΚΟΣΜΟΣ

To #meToo έφτασε και στο Ιράν: Πασίγνωστος ηθοποιός κατηγορείται για βιασμό

xatzisavas falelakis 99- new
LIFESTYLE

Κώστας Φαλελάκης για την «επέτειο» θανάτου του Μηνά Χατζησάββα: «Ανήμερα κάνουμε τα “deathday” με φίλους που έχουν χιούμορ»

cate-blanchett-eksot
LIFESTYLE

Sweetsick: Σκηνές Hollywood στην Καρδαμύλη για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ (Photos)

oval grafeio xryso 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Χολή» από τους Αμερικανούς για τη «χρυσή» πινακίδα του Τραμπ έξω από το Οβάλ Γραφείο, εν μέσω Shutdown

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 19:03
Pejman
ΚΟΣΜΟΣ

To #meToo έφτασε και στο Ιράν: Πασίγνωστος ηθοποιός κατηγορείται για βιασμό

xatzisavas falelakis 99- new
LIFESTYLE

Κώστας Φαλελάκης για την «επέτειο» θανάτου του Μηνά Χατζησάββα: «Ανήμερα κάνουμε τα “deathday” με φίλους που έχουν χιούμορ»

cate-blanchett-eksot
LIFESTYLE

Sweetsick: Σκηνές Hollywood στην Καρδαμύλη για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ (Photos)

1 / 3