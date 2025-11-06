Στους δρόμους ξανά τα ταξί – Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ για την αναστολή της απεργίας (video)

Ολοκληρώθηκε στις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (6/11) η απεργία των οδηγών ταξί της Αττικής, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως το πρωί της Παρασκευής.

Η απόφαση για την αναστολή της πάρθηκε μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μετά τη συνάντηση, ο αναπληρωτής υπουργός έδειξε διάθεση για συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους ιδιόκτητες και τους οδηγούς ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε 20 ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέο ραντεβού των δύο πλευρών.

«Παρόλο που δεν βρέθηκε οριστική λύση στη μεταξύ μας συζήτηση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και ανέλυσαν τις θέσεις τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω εποικοδομητικό διάλογο. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των πολιτών και της κοινωνίας, αποφεύγοντας επιπλέον αρνητικές συνέπειες και δείχνοντας υπευθυνότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΑΤΑ.

H ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«Το προεδρείο του ΣΑΤΑ αποφάσισε την ματαίωση της προγραμματισμένης δεύτερης ημέρας απεργίας (η απεργία λήγει στις 06:00 π.μ. την Πέμπτη 06/11/25), συμμετέχοντας σε εποικοδομητικό διάλογο με την Πολιτεία. Η πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και η ανανέωση του ραντεβού για τις επόμενες εβδομάδες (ο Υπουργός υποσχέθηκε συνάντηση στο επόμενο 20ήμερο), δείχνουν τη δέσμευση και τη διάθεση για επανεξέταση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Το ΣΑΤΑ παραμένει διαθέσιμο να συνεχίσει τον διάλογο και να εργαστεί για την επίλυση των ζητημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός μεν ένα βιώσιμο και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον για όλους τους ταξιτζήδες, αφετέρου δε οι προϋποθέσεις για ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό».

