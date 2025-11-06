Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη προσπάθησε να κάψει το σπίτι και το αμάξι των γειτόνων της

Ηλικιωμένη κατηγορείται ότι περιέλουσε με βενζίνη την εξώπορτα του 65χρονου γείτονά της και το αυτοκίνητο της κόρης του, επιχειρώντας να βάλει φωτιά με αναμμένο βαμβάκι.

Η πράξη της, όμως, έγινε αντιληπτή από τον 65χρονο, που απομάκρυνε εγκαίρως το βαμβάκι χωρίς να προκληθούν φθορές. Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ενώ δεν φαίνεται να είχε προηγηθεί κάποια αφορμή ή επεισόδιο.

Όπως ανακοινώθηκε, μετά την προανάκριση που ακολούθησε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 73χρονης, με καταγωγή από τη Γεωργία.

Η δικογραφία υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης 57χρονη στις Συκιές – Έδωσε 100.000 ευρώ σε δήθεν αστυνομικό για να τα… «φυλάξει»

Σαλαμίνα: «Της έκοψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες» – Ξεσπούν τα παιδιά της ηλικιωμένης που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της (video)

Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και… έτρωγαν το γκαζόν (video)