ΤΙΤΑΝ: Ενισχύει τη στρατηγική καθετοποίησης με νέα εξαγορά λατομικής εταιρείας στην Κρήτη

Την εξαγορά της STANDARD ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των λατομείων αδρανών υλικών και του έτοιμου σκυροδέματος στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, ενισχύοντας περαιτέρω το επιχειρηματικό του μοντέλο στην ελληνική αγορά.

Η εξαγορά της STANDARD ΥΠΟΔΟΜΩΝ θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση πελατών αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Κρήτης, όπου προβλέπεται σημαντική αναπτυξιακή δραστηριότητα λόγω των έργων του Αεροδρομίου Καστελίου και των συναφών υποδομών.

Η νέα επένδυση ακολουθεί μια σειρά εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος τα έτη 2024 και 2025, εξασφαλίζοντας λατομικά αποθέματα στην Κεντρική Ελλάδα, την Αττική και τη Νότια Πελοπόννησο. Οι κινήσεις αυτές προσφέρουν συνολικά αποθέματα που υπερβαίνουν τους 200 εκατομμύρια τόνους αδρανών υλικών, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την αυτονομία της παραγωγής του Ομίλου.

Παράλληλα, ο ΤΙΤΑΝ επενδύει συστηματικά στην ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), στο πλαίσιο της δέσμευσής του για προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική καθετοποίησης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών για τους πελάτες του τσιμέντου και του έτοιμου σκυροδέματος σε ολόκληρη τη χώρα. Με σταθερό προσανατολισμό στην εγχώρια αγορά, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε νέες ευκαιρίες που ενισχύουν την παραγωγική του βάση και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Γενικός Διευθυντής ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, Σέργιος Σαραφόπουλος, σημείωσε ότι η νέα εξαγορά «ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στην αναπτυσσόμενη αγορά της Κρήτης, συμβάλλοντας στην υποστήριξη σημαντικών έργων υποδομής και τουριστικής ανάπτυξης». Όπως ανέφερε, «με τη διεύρυνση των αποθεμάτων και τις στοχευμένες επενδύσεις, ο ΤΙΤΑΝ ενισχύει τη γεωγραφική του κάλυψη, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη στρατηγική του θέση στην Ελλάδα».

