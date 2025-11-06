Έλλειψη συντονισμού και ασυνεννοησία στην κυβέρνηση – Στο μάτι του κυκλώνα ο Χατζηδάκης, στον αέρα οι μεταρρυθμίσεις

Εμφύλιος πόλεμος έχει ξεσπάσει στην κυβέρνηση με αφορμή την υπόθεση των ΕΛΤΑ και την αντίδραση των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία είναι οι δελφίνοι που διεκδικούν να παίξουν ρόλο την επόμενη μέρα μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από ένα στραβοπάτημα της μοίρας βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ΕΛΤΑ, καθώς κανείς δεν θέλει να αναλάβει τον μουτζούρη για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα.

Με αφορμή την αποκάλυψη ότι ο παραιτηθείς CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας είχε αποστείλει mail προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου, στο οποίο ανέφερε όλο το σχέδιό του για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, ενώ πέντε μέρες αργότερα το σχέδιο αυτό υπήρχε ολόκληρο στη «Real Νews», έχει προκληθεί αναταραχή στα στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία επιχειρούν να ρίξουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο.

Ποιος (δεν) ήξερε;

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα, καθώς όλοι θεωρούν ότι ήταν ενημερωμένος και δεν έκανε τίποτα, ενώ από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δείχνει τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ως υπεύθυνο για την όλη ιστορία.

Χθες ο Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή το πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών», που τον έδειχνε ως υπεύθυνο για την εξέλιξη της ιστορίας στα ΕΛΤΑ, με δήλωσή του επισήμανε ότι «δεν έχω λόγο να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν». Ανέφερε μεταξύ άλλων και διαμήνυσε σε μάλλον αυστηρό ή και οργισμένο ύφος: «Όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσα εντολές για το κλείσιμο καταστημάτων. Ως εδώ! Έχω αναλάβει την υλοποίηση πολλών, κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο, όμως, να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν. Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή. Αλλά οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό».

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρεται ακόμα και στη σύσκεψη που είχε γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία και άλλων στελεχών της κυβέρνησης.

Από την ανάρτηση του υπουργού προκύπτει εύλογα το ερώτημα για ποια κίνητρα μιλάει, τα οποία μάλιστα είναι και προφανή. Ο Κωστής Χατζηδάκης με αυτή του τη διατύπωση δείχνει στο εσωτερικό του κόμματός του, καθώς εάν υπονοούσε κάτι άλλο – για παράδειγμα επιθέσεις από την αντιπολίτευση – θα το κατονόμαζε. Το γεγονός ότι δεν γίνεται συγκεκριμένος δείχνει ξεκάθαρα πως υπονοεί ότι κάποιος άλλος κυβερνητικός παράγοντας τον έχει στοχοποιήσει.

Το «ως εδώ» που αναφέρει ο υπουργός στην ανάρτησή του δείχνει ακόμα απειλή. Ότι δηλαδή εάν προκληθεί ακόμα περισσότερο έχει και αυτός χαρτιά στα χέρια του για να αντιδράσει.

Έπεται συνέχεια…

Το Μέγαρο Μαξίμου μετά το «συστημένο» που πήρε από τους βουλευτές της Ν.Δ., οι οποίοι αντέδρασαν έντονα στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, βλέπει με μεγάλο σκεπτικισμό τον εμφύλιο που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αφού κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα έχει συνέχεια και μάλιστα ιδιαίτερα εκρηκτική.

Την ίδια ώρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. βράζει, καθώς, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έσπευσε να αναστείλει το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι ο σχεδιασμός για το μέλλον των ΕΛΤΑ θα συνεχιστεί, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 90 βουλευτές της Ν.Δ. που πήραν μέρος στη σύσκεψη μόνο δύο – ο Δημήτρης Καιρίδης και ο Νότης Μηταράκης – εμφανίστηκαν να υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να προχωρήσει το σχέδιο «εκσυγχρονισμού» της εταιρείας. Φυσικά την επόμενη μέρα μετείχαν στις συσκέψεις που έγιναν στους δήμους της περιφέρειάς τους, προκειμένου να καταθέσουν και αυτοί τις απόψεις τους.

Χαλαρώνουν τα «λουριά»

Η ιστορία των ΕΛΤΑ πάντως ανέδειξε ένα ακόμα θέμα το οποίο έχει θορυβήσει ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου. Το γεγονός ότι οι βουλευτές εμφανίζονται πλέον αποφασισμένοι να μην ακολουθούν τις εντολές που έρχονται απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου.

Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα νέο αντάρτικο, το οποίο μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η ιστορία των ΕΛΤΑ στην πραγματικότητα ήταν το κερασάκι στην τούρτα για το Μέγαρο Μαξίμου, αφού τα κοινοβουλευτικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, ιδιαίτερα της επαρχίας, εδώ και πολύ καιρό βρίσκονται στα χαρακώματα εξαιτίας της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αποκαλύψεις για τη Φεράρι του «γαλάζιου» στελέχους, τη Τζάγκουαρ του «Φραπέ», τα χρήματα που έχουν δοθεί ανεξέλεγκτα από ημέτερους, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος δεν έχει πληρωθεί εξαιτίας του σκανδάλου και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις βασικές του ανάγκες, έχουν δημιουργήσει μία έκρυθμη ατμόσφαιρα.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι πολλά «γαλάζια» στελέχη αναρωτιόντουσαν ποιος εγκέφαλος σκέφτηκε να φέρει και το θέμα των ΕΛΤΑ τη συγκεκριμένη στιγμή, δεδομένου ότι οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. στην επαρχία έχουν αρχίσει να κουνάνε μαντήλι.

